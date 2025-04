Serale di Amici, le pagelle del 12 aprile: Amadeus rapper (9), Maria comprensiva (10)

La classe di Amici comincia a diventare inevitabilmente meno numerosa: il Serale, com’è giusto che sia, sta mettendo alla prova sempre più duramente i ragazzi della scuola, che di fronte a guanti di sfida e gare all’ultimo sangue, stanno combattendo con le unghie e con i denti per mantenere il loro posto e guadagnarsi la finale.

Ad abbandonare il talent show è stata Chiamamifaro: la giovane cantante, che all’inizio del percorso sembrava una delle rivelazioni di questa edizione, nel Serale non ha brillato come ci si aspettava, portando alla sua eliminazione. Non sono mancati, come sempre, i colpi di scena durante la serata del 12 aprile, primo fra tutti il rap di Amadeus, che ha infuocato il pubblico e anche i nostri cuori: il meglio e il peggio della quarta puntata del Serale di Amici.

Amadeus e Lorella infiammano il palco a suon di rap. Voto: 9

La quarta puntata del Serale di Amici ci ha regalato un momento di intrattenimento davvero unico: per la prima volta sul palco sono saliti anche i giudici, che si sono misurati con una sfida leggera e divertente. Mentre Rudy Zerbi ha fatto la “comparsa” durante l’esibizione in coppia con Elena D’Amario e Anna Pettinelli ha mosso le anche mentre Cristiano Malgioglio cantava, l’unica performance degna di questo nome è stata quella di Lorella Cuccarini e Amadeus, che sono riusciti a infiammare il palco rappando e ballando, dimostrando di essere due grandi professionisti.

Applausi meritatissimi per l’insegnante di canto che sembra aver fatto un patto col diavolo – ricordiamo che il prossimo agosto spegne 60 candeline – e per il giudice, sempre più a suo agio nel contesto del Serale di Amici, capace di guadagnarsi lo spazio che merita.

Cristiano Malgioglio severo con Senza Cri. Voto: 6

Senza Cri ha dimostrato nel suo percorso nella scuola una grande sensibilità, che porta in ogni esibizione sul palco con la voce delicata e potente allo stesso tempo. Cristiano Malgioglio ha riconosciuto nella giovane cantante le sue grandi potenzialità, ma non le ha risparmiato qualche critica, portandola alle lacrime.

“Ti avevo ritrovata ma ti ho persa in questa esibizione, tu dovevi fare ballare tutti con questo brano, ma purtroppo non ho trovato niente di straordinario“, ha detto Cristiano alla fine dell’esibizione della ragazza, facendo crescere in lei la delusione. E a Lorella che ha provato a spiegare la complessità del brano, ha replicato: “L’ho trovata completamente smarrita, è una cosa che sento io, ma avrebbe potuto farla ancora meglio“.

Senza Cri a quel punto non è riuscita a trattenere le lacrime: sappiamo che il contesto di Amici protegge i ragazzi e li prepara a una carriera fuori dalla scuola, ma ammettiamo che ci è dispiaciuto vederla così abbattuta. Anche Malgioglio a quel punto ha corretto il tiro: “Non piangere, tu sei troppo brava, io lo faccio per te: tu puoi dare molto di più perché sei molto interessante“.

Alessandra Celentano e il guanto di sfida a Francesca. Voto: 4

Come di consueto, la maestra Alessandra Celentano si distingue per la sua severità: ha fatto discutere il guanto di sfida tra Chiara e Francesca, che voleva mettere palesemente in difficoltà quest’ultima. La ballerina della scuderia di Deborah Lettieri non si è tirata indietro di fronte alla prova insidiosa, ma non sono piaciute le parole della prof di danza, che alla collega ha criticato l’eccesso di supporto alla sua allieva. “Io non sto facendo niente di diverso da quello che abbiamo fatto tutti qui dentro, sappiamo bene che la danza è una disciplina difficile, pesante e stressante”, ha tuonato la Cele.

“Tu punti tutto sul pietismo di Francesca, e assecondando i suoi piagnistei e vittimismi non le fai bene. Non la forgi a migliorare il suo carattere”, ha detto durissima. La giovane ballerina a quel punto ha voluto replicare alla maestra: “Il mio piagnisteo non era dettato dal non volermi mettere alla prova, perché ho accettato da subito il guanto di sfida. Ma la sua lettera è stata pesante”. “La mia risposta è sempre la stessa: se non vi va bene ve ne andate da qua”: decisamente troppo severa di fronte alle difficoltà di una ragazza giovanissima.

Maria De Filippi consolatrice. Voto: 10

Maria De Filippi come sempre sa quando è il momento di placare gli animi e intervenire. Ma questa volta la conduttrice è riuscita nel miracolo: fare sciogliere Alessandra Celentano, che dopo l’esibizione di Francesca è tornata a criticarla, sottolineando quanto avesse bisogno di concentrarsi sulla danza classica. “Io non abbraccio mai nessuno, non mi piace come gesto con gli allievi”, ha detto. Ma di fronte alle insistenze di Maria non ha potuto che cedere: “Ne riceverai altre lettere così Francesca, ma non ci fare caso, lei è così. ho perso il conto di quante volte ci ho litigato in diretta”, ha scherzato De Filippi.

Dolcissima e comprensiva anche con Senza Cri, che dopo le critiche di Malgioglio si era abbandonata alle lacrime: “Sei stata brava a rispondere ‘Io volevo farla così’. Hai difeso una tua scelta, non importa che non piaccia al giudice, l’importante è che piaccia a te come canti”.

Anna Pettinelli, la polemica a tutti i costi. Voto: 5

Chi non ci è piaciuto per niente? Anna Pettinelli, che durante tutta la serata non ha fatto altro che cercare la lite a tutti i costi. Si è intromessa nella discussione tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri, difendendo quest’ultima perché “siamo una squadra”, ma il risultato è che ha dimostrato di essere pedante e fastidiosa. E che dire della filippica contro Malgioglio che non ha voluto votare il cantante della sua scuderia?

Sangiovanni torna ad Amici. Voto: 8

Un voto più che positivo per Sangiovanni, che dopo la pausa dalla musica è tornato ad Amici per presentare il suo ultimo singolo, Luci allo Xeno. Un ritorno apprezzatissimo da tutti i fan, che gli hanno fatto sentire tutto l’affetto che merita, e soprattutto da Maria De Filippi, che l’ha accolto a braccia aperte in quello studio che l’aveva consacrato come un grande talento.

“Non sapete quanto ho bisogno del vostro calore”, ha detto visibilmente emozionato. E la conduttrice gli ha ricordato i bei vecchi tempi: “Voglio sentire un bel Let’s go!”. Invito accolto immediatamente dal pubblico, che ha gridato insieme a lui. Sangio è tornato.