Gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata di "This is Me", in onda stasera 27 novembre 2024. Torna Silvia Toffanin con lo Speciale Amici-Verissimo

Fonte: Ansa Silvia Toffanin

Secondo giro di boa per Silvia Toffanin, dopo il successo ottenuto con il debutto di This is Me, lo Speciale Amici-Verissimo che celebra gli artisti del programma di Maria De Filippi. La seconda puntata si preannuncia imperdibile, considerando che tra gli ospiti figurano due dei nomi più importanti legati alla Scuola: Alessandra Amoroso e Annalisa.

This is Me, ospiti e anticipazioni della seconda puntata

Più di 3 milioni di spettatori per la prima puntata di This is Me, che ha conquistato il pubblico e le generazioni legate ad Amici, lo storico programma condotto da Maria De Filippi. Rivedere una grandissima artista come Emma Marrone ripercorrere i suoi successi, l’ingresso nella Scuola, ma anche Elena D’Amario, Giuseppe Giofrè, Stash, Irama è stato come un tuffo nel passato. E l’inossidabile trio, composto da Lorella Cuccarini, Alessandro Celentano ed Emanuel Lo, sulle note della sigla storica di Amici, ha riportato tutti indietro nel tempo.

Il 27 novembre 2024 va in onda la seconda puntata di This is Me, esperimento su cui Mediaset ha puntato senza nemmeno una sbavatura. Voluto fortemente da Maria De Filippi, alla conduzione troviamo Silvia Toffanin, ormai ben rodata: unire due format come Amici e Verissimo si è rivelata la strategia giusta, considerando il boom di telespettatori e l’apprezzamento del pubblico. E ora il programma torna con altri grandissimi ospiti, come Annalisa, una delle artiste più amate negli ultimi anni, la Regina dei tormentoni estivi.

Ma non è di certo da meno Alessandra Amoroso, che ha vinto Amici nel 2009 e che è diventata tra le cantanti di riferimento del panorama musicale italiano, con numerosi album in studio. Reduce dall’avventura de La Talpa, c’è anche Andreas Müller, il compagno di Veronica Peparini. Presente anche Gaia, che ha riscosso parecchio successo con il brano Ses## e Samba con Tony Effe. E ancora Giordana Angi, Sarah Toscano, Lda, Vincenzo Di Primo, Giulia Stabile, Umberto Gaudino, Holden e Vincenzo Durevole. Un incontro tra il “vecchio” Amici e il presente, in un continuum di talenti pazzeschi.

I super ospiti di This is Me

Proprio come è accaduto nella scorsa puntata, anche nella seconda sono presenti i super ospiti, e nel salotto di Silvia Toffanin saranno presenti Fiorella Mannoia, Il Volo, Tedua, Big Mama, Fabrizio Moro e Mew. Per quanto riguarda, invece, l’intrattenimento comico, non mancheranno Pio e Amedeo ad animare la serata. Un parterre di ospiti di tutto rispetto, un evento impossibile da non seguire.

L’appuntamento è alle 21,30 con la seconda puntata su Canale5, visibile in streaming anche su Mediaset Infinity. L’idea del programma, come ha spiegato Pier Silvio Berlusconi (ospite della terza puntata), è nata proprio con una conversazione tra lui e Maria De Filippi. “Parlavamo del successo di Amici. Sta scrivendo un pezzo della musica italiana con tutti i talenti scovati. A lei è venuta l’idea di coinvolgere Silvia e di questo io sono felicissimo”. In effetti, la conduttrice stessa avrebbe designato la Toffanin come sua erede: un sodalizio che da due puntate è salito a tre, e ci sembrano addirittura poche. Perché l’esperimento è più che riuscito, contrariamente a quanto accaduto – purtroppo – a La Talpa.