Silvia Toffanin si commuove per la sorpresa di Pier Silvio Berlusconi a This is Me

Secondo le anticipazioni di "This is Me", lo Speciale di "Amici-Verissimo", Silvia Toffanin si sarebbe commossa per una sorpresa di Pier Silvio Berlusconi

Fonte: Getty Images Silvia Toffanin

Silvia Toffanin è una presenza fissa di Mediaset: siamo abituati a vederla in onda ogni sabato e domenica con Verissimo, che negli ultimi anni ha raddoppiato l’appuntamento, proprio in virtù degli ottimi ascolti. Sempre pacata nei modi, estremamente riservata, la conduttrice è al fianco di Pier Silvio Berlusconi da 23 anni: un periodo di tempo in cui sono diventati sempre più affiatati, genitori, anche se non si sono mai sposati. Per la Toffanin, la prossima avventura televisiva è This is me, lo Speciale Amici-Verissimo voluto fortemente da Maria De Filippi. Stando alle prime anticipazioni, Berlusconi avrebbe fatto una dolce sorpresa alla Toffanin.

Silvia Toffanin, la sorpresa di Pier Silvio Berlusconi

This is me, lo Speciale Amici-Verissimo è super atteso nei palinsesti Mediaset. Sarà perché ancora oggi Amici rimane un programma forte, di punta per la Rete: tutto merito di Maria De Filippi. Lo show di Canale5 vuole celebrare proprio i successi del programma, ma unendo la formula di Verissimo: alla conduzione troviamo Silvia Toffanin, per la prima volta in Prime Time. Una promozione più che dovuta, considerando i successi raccolti negli ultimi anni in fatto di share e di apprezzamento da parte del pubblico.

Secondo Super Guida Tv, si sono concluse le riprese della seconda parte della seconda puntata e della terza: ben cinque ore di studio che hanno riservato anche delle sorprese alla Toffanin. Tra gli ospiti, dovrebbero essere presenti Holden, Annalisa, Anbeta Toromani, Alessandra Amoroso e Andreas Muller. Stando alle indiscrezioni, Pier Silvio Berlusconi avrebbe fatto una sorpresa che ha lasciato completamente senza parole la Toffanin, ignara del gesto, profondamente commossa “fino alle lacrime”.

Vedere la Toffanin e Berlusconi in TV insieme non è così frequente: possiamo ricordare l’omaggio a Maurizio Costanzo a Verissimo di Berlusconi, ma non solo. Dobbiamo tornare indietro nel tempo di ben 14 anni per citare un ulteriore incontro televisivo: era il 2010, la Toffanin era incinta del primo figlio, Lorenzo Mattia, e Berlusconi le aveva consegnato tre rose a Canale5.

La cena intima per il compleanno

Il 26 ottobre 2024 Silvia Toffanin ha compiuto 45 anni: naturalmente, per festeggiare la grande occasione, si sono concessi una cena intima alla presenza dei loro figli, ovvero Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. No, niente party glamour, ma ciò che li accomuna profondamente: oltre all’amore, la famiglia che hanno creato.

La serata si è svolta a Portofino, meta tanto cara alla coppia, con i loro “cuccioli” (così chiama i suoi figli la Toffanin in trasmissione): ad averli sorpresi è stato il settimanale Chi. A vederli, più che una delle coppie d’oro della televisione, sembrano una famiglia come tutte le altre, e probabilmente lo sono. Ben poche volte si sono concessi delle dichiarazioni riguardo al loro amore: dobbiamo tornare indietro al 2023 per ricordare la “proposta di matrimonio” a Felicissima Sera da Pio e Amedeo, raccontando un po’ il loro vissuto: “Certo che andiamo a fare la spesa insieme. (…) Lui è più atletico di me, e quando ha tempo fa palestra. Io ogni tanto, però faccio cose diverse”. Due spiriti affini, che hanno fatto del riserbo il tratto caratteristico del loro amore.