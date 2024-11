Celentano, Cuccarini e Lo a This is Me sono l’inossidabile trio di cui avevamo bisogno

This is Me ci ha donato molti momenti intensi ma la performance del trio Celentano-Cuccarini-Lo sulle note della mitica sigla di Amici è stata iconica

Fonte: IPA Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

This is me è stato uno show coinvolgente e per moltissimi motivi, ma uno dei momenti più alti è stato senza dubbio la performance di Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Dismessi per un momento i panni dei temibili Prof., sempre pronti a pizzicarsi (specialmente al Serale), i tre hanno portato sul palco tutto il proprio talento e la passione per la danza sulle note della mitica sigla di Amici. Per i giovani un’occasione per conoscere un pezzo di storia del talent e per i più “agée” un bagno di nostalgia, tornando indietro nel tempo a quei volti e ricordi che fieramente custodiamo nel cuore al grido di: “Io c’ero!”.

Il trio delle meraviglie di cui avevamo bisogno

Erano super in forma, entusiasti e carichi di un’energia che è propria di chi ha alle spalle un’esperienza che può soltanto far scuola. Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sono riusciti a dar vita a una performance di cui difficilmente ci dimenticheremo, vuoi per la citazione all’Amici di una volta (che, ammettiamolo, ci manca moltissimo), vuoi perché si sono finalmente affrancati – anche se per qualche minuto – dai ruoli che il talent show di Maria De Filippi impone loro.

La Celentano – anzi, la Maestra Celentano, con la “m” maiuscola – vanta attualmente la presenza più longeva ad Amici, per certi versi anche la più temuta: non le manda a dire, è pronta allo scontro quando c’è da difendere le proprie convinzioni o i propri allievi, si batte nel nome della sua arte. Perché “Il mondo della danza sa”, per citare una frase diventata ormai cult, un mantra tra gli appassionati del talent. Non che Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo abbiano bisogno di presentazioni. La prima è un’icona della televisione italiana che sembra aver conservato in soffitta un ritratto che invecchia al suo posto da far invidia a Dorian Gray, il secondo è uno dei danzatori e coreografi Hip Hop italiani più bravi di sempre. E insieme sono bellissimi, non possiamo negarlo.

Un omaggio al vero cuore di Amici

Non sappiamo esattamente chi abbia avuto l’idea geniale di metterli insieme sul palco di This is Me, ma non possiamo che essergliene grati. Perché per un attimo il tempo si è riavvolto fino a quelle ormai lontanissime edizioni di Amici in cui a esser protagonisti erano davvero gli allievi, le loro mille lezioni, i compiti, la fatica tanto da dare proprio a loro la responsabilità di mettere in scena a ogni puntata la sigla di apertura del programma. Un Amici più impegnativo ma anche più “leggero”, in cui raramente c’era spazio per litigi e querelle a dir poco superflue. E sì, ci riferiamo soprattutto a quelli tra Prof.

Un po’ di “pepe” non fa mai male, sempre con moderazione. Il talento dei giovanissimi che si mettono in gioco con tutto l’impegno possibile per raggiungere i propri obiettivi e realizzare il sogno di vivere della propria arte, sono queste le cose che contano realmente e meriterebbero tutto lo spazio possibile. Ci piace pensare che vedere la Maestra Celentano, Lorella ed Emanuel anche solo per qualche minuto al di qua della scrivania, non giudicanti ma al posto degli allievi stessi, oltre a essere uno spettacolo per gli occhi sia stato un bell’omaggio al vero cuore pulsante di Amici. Quello da cui è partito tutto oltre 20 anni fa, lo stesso che è stato e continua a esser capace di unire generazioni lontane ma così vicine.