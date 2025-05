Fonte: Getty Images Barbara D'Urso

Barbara D’Urso resta fuori dalla tv, che fino a due anni fa era praticamente tutto il suo mondo. Dopo la brusca rottura con Mediaset, però, la vita della conduttrice napoletana è radicalmente cambiata e non è riuscita più a trovare il giusto spazio sul piccolo schermo. Da tempo si vocifera di un veto sulla 68enne che, nonostante le evidenti doti da fuoriclasse, non riesce proprio ad ottenere un ingaggio alla sua altezza.

Barbara D’Urso e il veto in tv

Diverse fonti negli ultimi anni hanno parlato di un veto politico, di un muro alzato e di difficoltà che di fatto hanno bloccato l’arrivo in Rai di Barbara D’Urso dopo l’uscita forzata da Mediaset.

L’ultima indiscrezione è arrivata in questo periodo dall’Adnkronos, che ha menzionato fonti qualificate di Viale Mazzini: “Ostacoli insormontabili che di fatto rendono al momento impossibile annunciare un suo rientro in Rai nella stagione 2025-2026″.

Parole che sembrano ora confermate dalla stessa Barbara D’Urso nell’intervista rilasciate a Sette del Corriere della Sera: “Due anni di assenza? Non è stata una mia scelta, ma ho deciso di non parlarne. Per ora. L’addio a Pomeriggio 5? Troppo dolore. Ogni volta che succede torno alla prima perdita, alla morte di mamma. Ho imparato a non rimuovere il dolore, ma ad attraversarlo”.

Per ora dunque nessun progetto all’orizzonte nel mondo dello spettacolo per Carmelita, un tempo regina incontrastata di Mediaset. Un cambiamento repentino che ha in qualche modo scalfito la D’Urso: “Fino al giorno prima ricevevo una media di duecento messaggi, li ho contati – ha ammesso -. Il giorno dopo dieci, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti”.

Cosa fa Barbara D’Urso oggi

Barbara D’Urso è ormai lontana dalla televisione dal 2023: ad eccezione di un’intervista a Domenica In e un’ospitata a Ballando con le Stelle, la presentatrice è stata tenuta alla larga dalla televisione. Più volte ha annunciato un suo ipotetico ritorno che però non è ancora diventato realtà. A quanto pare per volontà di terze persone.

Nonostante tutto non si è mai scoraggiata, anzi si è rimboccata le maniche. E in attesa di ricevere una chiamata importante, magari dalla Rai come si mormora ormai da troppo tempo, si sta dedicando anima e corpo ad una nuova attività lavorativa.

Anche se lontana dal piccolo schermo, Barbara non resta di certo con le mani in mano. Sta portando avanti con successo la sua B&Fable, la società di eventi inaugurata con l’amica ed event planner professionista Francesca Caldarelli Liuzzi.

Dopo aver studiato inglese per qualche mese in un collage di Londra, Barbarella continua inoltre a dedicarsi ad una delle sue passioni più grandi, la danza classica.

“Mi sono iscritta a una scuola di danza classica. Ho sempre preso lezioni con un maestro privato, solo che sei mesi fa il maestro si trasferisce a Venezia. – ha raccontato – Invece di cercare un sostituto, decido di fare un corso. Siamo in dieci, dieci donne dai venti ai settant’anni. E avviene la scoperta”.

“Col maestro privato io facevo quello che volevo e credevo di essere bravissima: le piroette perfette, con lui che mi teneva. Arrivo al corso, e scopro di essere più indietro di tutte. Ora le ho raggiunto quasi tutte”, ha aggiunto. Nonostante tutto Barbara non ha perso il suo entusiasmo e la sua determinazione.