Barbara D’Urso, sfuma il ritorno in Rai per “ostacoli insormontabili”

La conduttrice napoletana resta fuori dal piccolo schermo: nella tv di Stato non c'è alcun progetto all'orizzonte per lei

Fonte: Getty Images Barbara D'Urso

Niente da fare per Barbara D’Urso in Rai. Si parla di “ostacoli insormontabili” che avrebbero fatto saltare, almeno per ora, ogni ipotetica trattativa. In questi giorni si è vociferato di una presunta mediazione da parte di Matteo Salvini, Ministro dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio, per farla approdare nella tv di Stato, ma non sarebbe andata a buon fine.

Barbara D’Urso non torna in Rai

Secondo gli ultimi rumors, Barbara D’Urso sarebbe dovuta approdare su Rai 1 da gennaio 2026 con un contenitore di “emotainment”, che avrebbe dovuto andare in onda il sabato in concorrenza con la programmazione pomeridiana di Canale 5, nella fascia attualmente occupata da Verissimo di Silvia Toffanin.

Il tutto con l’aiuto di Matteo Salvini, in passato spesso ospite del salotto di Carmelita su Canale 5.

Ma a quanto pare non c’è alcuna possibilità concreta per Barbarella, sulla quale penderebbe un sorta di veto. A farlo sapere l’Adnkronos.

“Niente da fare per Barbara D’Urso sugli schermi Rai, almeno per ora. Al contrario di quanto rimbalzato su diverse testate online la conduttrice, dopo l’addio a Mediaset, non approderà sui canali del servizio pubblico nella prossima stagione”.

E poi ancora: “Le ipotesi che la riguardavano avrebbero incontrato ostacoli insormontabili, che di fatto rendono al momento impossibile annunciare, nella presentazione dei palinsesti autunnali prevista per fine giugno, un suo rientro in Rai nella stagione ’25-’26″.

Non è la prima volta che ad un’indiscrezione sulla d’Urso in Rai, arriva puntualmente una smentita, ufficiale o ufficiosa, da parte dei vertici. Nei mesi scorsi si era parlato anche di un possibile approdo sul Nove, ma non ci sono poi stati ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Nessun commento dalla diretta interessata che, più volte, si è semplicemente limitata a dire ai suoi fan: “Tornerò in tv presto”.

Cosa fa Barbara D’Urso lontana dalla tv

Barbara D’Urso è ormai lontana dalla televisione da due anni, non è più al timone di una trasmissione di rilievo, non è più la regina di Mediaset. A due anni dalla clamorosa rottura con Mediaset, per volere di Pier Silvio Berlusconi, il futuro lavorativo di Barbara D’Urso è ancora avvolto nel mistero.

Ad eccezione di un’intervista a Domenica In e un’ospitata a Ballando con le Stelle, la presentatrice si è praticamente tenuta alla larga dalla televisione. Più volte ha annunciato un suo ipotetico ritorno che però non è ancora diventato realtà.

Nonostante tutto non si è mai scoraggiata, anzi si è rimboccata le maniche. E in attesa di ricevere una chiamata importante, magari dalla Rai come si vocifera ormai da troppo tempo, si sta dedicando anima e corpo ad una nuova attività lavorativa.

Anche se lontana dal piccolo schermo, Barbara non resta di certo con le mani in mano. Sta portando avanti con successo la sua B&Fable, la società di eventi inaugurata nel 2023 con l’amica ed event planner professionista Francesca Caldarelli Liuzzi.

E si sta dedicando alle sue passioni più grandi, come la danza classica, che continua a praticare regolarmente ogni mattina. Senza dimenticare la nascita dei due nipotini, che l’hanno resa a 68 anni una nonna amorevole ed orgogliosa.