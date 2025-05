Fonte: Getty Images Barbara D'Urso

Se ne parla da tempo ma pare che ora il ritorno in televisione di Barbara D’Urso sia più concreto che mai. Grazie, a quanto pare, a Matteo Salvini che, dopo essere stato per anni ospite dei programmi Mediaset della conduttrice napoletana, si starebbe ora prodigando per averla su Rai 1.

Barbara D’Urso torna in tv grazie a Matteo Salvini?

Secondo un’indiscrezione riportata da Il Foglio, Barbara D’Urso sarebbe finalmente pronta a rientrare sul piccolo schermo. A perorare la sua causa sarebbe il Ministro dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini: “Il segretario della Lega punta a riportare in tv Barbara D’Urso”, recita l’articolo.

Sembra che Salvini si stia comportando da vero e proprio talent scout per la conduttrice 68enne che ha alle spalle più di trent’anni di carriera.

“Il primo leghista a capire che si può perdere il nord ma conquistare l’Italia con una diretta Instagram. Ma da qui a diventare talent scout della Rai, ce ne passava. Non avremmo mai immaginato. E invece eccolo: sponsorizza, convince, preme. E alla fine, a quanto pare ottiene. Perché, come si dice in certi ambienti: “Matteo ci sa fare”.

Barbara D’Urso dovrebbe condurre un emotainment, ovvero un format dal contenuto emotivo, da mandare in onda ogni sabato pomeriggio a partire da gennaio 2026.

“Un minestrone di lacrime, chiacchiere e sorrisi al wattaggio di un faro. Pareva condannata al limbo dei filtri Instagram, D’Urso. Finché non è arrivato un amico geniale: Salvini appunto. La vuole lui la D’Urso in Rai”, fa sapere la fonte.

Carmelita potrebbe dunque scontrarsi con Silvia Toffanin e Verissimo che da anni registra ottimi ascolti tv nel weekend. Una sfida non facile ma visti i trascorsi con Mediaset e con Pier Silvio Berlusconi la D’Urso potrebbe essere spronata a fare il possibile per ritrovare quel filo spezzato con il suo pubblico.

Più volte Barbarella si infatti lamentata di non aver potuto salutare fan e telespettatori nella maniera più appropriata dopo anni e anni di onorato servizio a Pomeriggio 5. Licenziata di punto in bianco, tra scalpore e amarezza.

Cosa fa Barbara D’Urso lontana dalla tv

Barbara D’Urso è ormai lontana dalla televisione da due anni, non è più al timone di una trasmissione di rilievo, non è più la regina di Mediaset. A due anni dalla clamorosa rottura con Mediaset, per volere di Pier Silvio Berlusconi, il futuro lavorativo di Barbara D’Urso è ancora avvolto nel mistero.

Ad eccezione di un’intervista a Domenica In e un’ospitata a Ballando con le Stelle, la presentatrice si è praticamente tenuta alla larga dalla televisione. Più volte ha annunciato un suo ipotetico ritorno che però non è ancora diventato realtà.

Nonostante tutto non si è mai scoraggiata, anzi si è rimboccata le maniche. E in attesa di ricevere una chiamata importante, magari dalla Rai come si vocifera ormai da troppo tempo, si sta dedicando anima e corpo ad una nuova attività lavorativa.

Anche se lontana dal piccolo schermo, Barbara non resta di certo con le mani in mano. Sta portando avanti con successo la sua B&Fable, la società di eventi inaugurata nel 2023 con l’amica ed event planner professionista Francesca Caldarelli Liuzzi.