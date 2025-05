La Rai pensa a Barbara D'Urso ma occorre tenere in conto degli equilibri politici: ecco il piano per non "infastidire" Pier Silvio Berlusconi

Sta accadendo qualcosa di molto strano intorno alla figura di Barbara D’Urso. In tanti si chiedono, ormai da tempo, quale sarà il futuro della conduttrice in ambito televisivo. Dal viaggio all’estero per studiare l’inglese alle esperienze in teatro (non le prime). E ora? L’accostamento al Nove è durato poco e di questi tempi si torna a parlare di Rai. Ci sarebbe però un blocco politico a impedirle un sereno cammino.

Barbara D’Urso in Rai

Si concretizzerà mai il clamoroso passaggio di Barbara D’Urso in Rai? Per il momento sembra che l’interesse ci sia, eccome, ma il percorso non è privo di ostacoli. Ne ha parlato Repubblica, che sottolinea come la destra sia un po’ a corto di idee per rialzare gli ascolti. Per questo da un po’ si è passati a strizzare l’occhio al trash, che in chiave ripulita è noto come pop.

Lo si deduce da alcune scelte strategiche, come i topic affrontati da Caterina Balivo nel suo La Volta Buona. La conduttrice passa con serenità dai drammi dei Vip alle truffe subite dalle persone comuni, dai grandi eventi ai funerali, per poi atterrare su un letto di liti, tradimenti e polemiche.

Se c’è posto per Ne vedremo delle belle in questa Rai targata 2025, perché non potrebbe trovare spazio Barbara D’urso, viene da chiedersi. D’esperienza ne ha, eccome, dunque qual è il problema? Si era parlato anche di una ghiotta ipotesi: la conduzione di Domenica In. Al netto della scelta di Mara Venier sul fermarsi o meno, così come sull’ipotesi di rimodulare il palinsesto del pomeriggio domenicale, ci sarebbe Forza Italia a frenare ogni entusiasmo.

Blocco Berlusconi

La Rai non vorrebbe rinunciare alla carta Barbara D’Urso, che si crede possa trascinare con sé ben tre generazioni. Occorre però trovare un accordo con i piani alti(ssimi), quelli della politica. Il giornale parla di un “muro di Forza Italia”, che si tradurrebbe nella volontà di non “infastidire” Pier Silvio Berlusconi.

Si potrebbe dunque pensare a un ingresso in Rai da una porta laterale, senza proporre la celebre conduttrice in pompa magna. Non una prima serata, dunque, bensì un programma infrasettimanale pomeridiano, che è di fatto il suo regno.

Se in passato però si ritrovava a ricevere beneficio dagli ascolti portati da Maria De Filippi, in questo scenario, presumibilmente, si ritroverebbe ad averla come avversaria. Nessuno vorrebbe fare sgarbi, dunque, considerando l’attuale tregua esistente. Si pensi ad esempio alla concessione del “prestito” di Gerry Scotti al Festival di Sanremo, non contrastato in alcun modo, se non da un palinsesto “blando”.

Resta da capire cosa avrà da dire in merito la diretta interessata. Del resto ha preferito restare ferma per tutto questo tempo, piuttosto che accettare proposte non all’altezza che presumibilmente saranno giunte. La Rai la tenta, anche perché un giorno potrebbe aprirle inaspettatamente le porte dell’Ariston. La porta dalla quale entrerà, però, avrà di certo un peso nelle sue decisioni.