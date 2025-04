Carlo Conti non è riuscito a convincere pubblico e critica. Anche uno come lui può sbagliare e di errori in questo varietà ce ne sono stati diversi: ecco quando terminerà lo show

Fonte: IPA Carlo Conti

Non è stato amore a prima vista tra pubblico e Ne vedremo delle belle. Anche per quanto riguarda i giudizi della critica, tra l’altro, non si è mai volati a livelli altissimi. Carlo Conti ha rischiato dopo Sanremo 2025 ma si è scontrato con un flop notevole.

La Rai non prevedeva molte puntate, occorre dirlo, considerando quanto fosse evidente la poca longevità del format. Giunge però notizia di una chiusura anticipata, il che è comunque sorprendente, considerando i nomi coinvolti. Non si arriverà fino alla fine, dunque.

Ne vedremo delle belle, ultima puntata

Non ci sarà la quinta puntata di Ne vedremo delle belle. Le showgirl coinvolte nel progetto non hanno convinto il pubblico e la produzione. Il programma condotto da Carlo Conti si fermerà, dunque, sabato 12 aprile. La quarta puntata sarà anche l’ultima, dunque, al termine di una fase colma di polemiche, soprattutto tra Valeria Marini e Patrizia Pellegrino.

La notizia non è ancora ufficiale. È stata lanciata da Giuseppe Candela di Dagospia, che ha spiegato, senza mezzi termini, che il programma non avrà un futuro “per mancanza di show”. Una frecciatina dolorosa, con chiaro riferimento alle responsabilità delle protagoniste presenti in studio.

“La finalissima era inizialmente prevista per il sabato successivo. Sono stati però fatali gli ascolti flop, crollati al 13% di share”.

Nessuna tragedia però all’interno degli uffici Rai. Il programma, infatti, sarebbe stato un esperimento. Messa in conto, dunque, l’ipotesi che il tutto potesse non funzionare dopo la messa in onda delle prime puntate. Considerando la concomitanza con la Pasqua, si è dunque preferito evitare un vero e proprio disastro, cambiando programmazione.

Gli ascolti

Prima puntata del 22 marzo – 3.006.000 telespettatori per il 17,6% di share;

Seconda puntata del 29 marzo – 2.161.000 telespettatori per il 14,6% di share;

Terza puntata del 5 aprile – 2.007.000 telespettatori per il 13% di share.

Forse, però, non tutte le colpe sono da addossare alle protagoniste, anzi. La trasmissione è infatti sembrata fin troppo statica, per il tipo di prodotto pensato. Anche la conduzione non ha aiutato, considerando il generale stile ingessato di Carlo Conti. È come se fosse stato tentato un esperimento in stile “Ciao Darwin”, per poi tirare il freno e proporre un ibrido, che non ha affatto convinto.

La classifica

Un gruppo di fan però si è creato e per loro ci sarà il gran finale anticipato. Ricordiamo dunque qual è la classifica delle showgirl in gara, che vede una netta favorita:

Pamela Prati – 54 punti; Lorenza Mario – 51 punti; Carmen Russo – 43 punti; Laura Freddi – 42 punti; Matilde Brandi – 41 punti; Angela Melillo – 38 punti; Adriana Volpe – 37 punti; Valeria marini – 32 punti; Patrizia Pellegrino – 27 punti; Veronica Maya – 25 punti.

Le parole di Carlo Conti

Carlo Conti ha commentato la decisione di concludere con anticipo Ne vedremo delle belle. Ha spiegato d’essere ben consapevole dei problemi dello show e, dunque, considerando la concomitanza con Pasqua, ha preferito evitare la pausa prevista per il Sabato Santo e concludere il tutto con la quarta puntata.

“Si tratta di un programma sperimentale quindi, piuttosto che riprenderlo, è meglio evitare. Certo, se hai un programma che ti fa il 25-30% di share, ti puoi anche fermare una settimana. Visto che ‘Ne vedremo delle belle’ non ha carburato, preferisco finire prima”.

Ha poi sottolineato come la quinta puntata era in bilico fin dall’inizio. Un discorso già affrontato nel dietro le quinte di produzione, dunque. Si è però detto contento, perché è sempre positivo avere la chance di sperimentare: “Anche perché, se non sperimento io, o magari Antonella Clerici, Milly Carlucci, Gerry Scotti, Paolo Bonolis e Amadeus, chi deve farlo? È mancato purtroppo il pepe tra le protagoniste, che doveva essere l’espetto fondamentale. La voglia di fare spettacolo ha superato quella del battibecco”.