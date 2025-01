Fonte: IPA Carlo Conti e Alessia Marcuzzi

Manca poco meno di un mese alla prima serata del Festival di Sanremo e le indiscrezioni che circolano sul cast televisivo sono sempre più incandescenti. L’annuncio ufficiale di Carlo Conti dovrebbe arrivare all’inizio della settimana del 13 gennaio, ma alcuni nomi sembrano essere ormai certi e pronti da rendere ufficiali a stretto giro d’ore. Uno di questi è quello di Alessia Marcuzzi, che aveva anticipato qualcosa sulle colonne di Corriere della Sera, mentre il conduttore e direttore artistico si è mostrato più abbottonato che mai.

Alessia Marcuzzi a Sanremo 2025, cosa farà

Il nome di Alessia Marcuzzi era già circolato nei giorni scorsi, ma le ultime indiscrezioni rese da Giuseppe Candela su FQ Magazine sono molto più vicine alla certezza. Dopotutto, sembrava già cosa fatta dopo l’intervista a Corriere in cui aveva dichiarato: “Guardo Sanremo tutti gli anni, con un gruppo di ascolto, con tanto di biglietti e votazioni per i cantanti in gara. Una cosa seria. Visto che gli ultimi due anni l’ho fatto al freddo con Fiorello, l’unica cosa che chiederei è di farlo all’Ariston, al calduccio. Vi prego, fatemi stare dentro!”.

Non si tratterebbe inoltre della sua prima volta al fianco di Carlo Conti, che l’aveva voluta anche per la co-conduzione dei David di Donatello. La conduttrice romana è stata inoltre nella giuria di Tale e Quale show al posto di Loretta Goggi, che per il primo anno nella sua carriera ha rinunciato al ruolo per dedicarsi alla sua famiglia. Non stupisce quindi che il conduttore e direttore artistico voglia puntare ancora su di lei. Dopo l’addio a Mediaset, avvenuto in circostanze poi chiarite da lei stessa, in Rai ha trovato una nuova dimensione e stimoli diversi da quelli che l’avevano smossa in passato.

Gli altri nomi a Sanremo 2025

Tra gli altri nomi da annunciare, potrebbe esserci anche quello di Cristiano Malgioglio. Il paroliere, cantante e artista a 360° potrebbe approdare sul palco in una veste inedita, perché è stato specificato che non tutti saranno conduttori. Come Alessia Marcuzzi, anche l’artista siciliano è stato parte integrante della giuria del programma di Rai1, quindi si pensa anche a un’incursione di Giorgio Panariello. Leonardo Pieraccioni aveva già smentito categoricamente la sua presenza, che invece è ben salda al cinema con l’opera prima a quattro mani con Alessandro Siani Io e te dobbiamo parlare, in sala dal 19 dicembre.

In lizza anche Geppi Cucciari e Luisa Ranieri, annunciate ancor prima che il direttore artistico potesse pensarci, e Katia Follesa che probabilmente sarà sul palco del Teatro Ariston. E ancora Mahmood, due volte vincitore con Soldi e Brividi in duetto con Blanco oltre che autore e interprete della hit martellante Tuta Gold, e Serena Rossi. L’artista partenopea è uno dei volti più amati della nostra televisione ed è quindi in quota ingaggio come tutti gli altri.

Confermato anche Alessandro Cattelan, alla conduzione del DopoFestival con Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinionista, mentre per tutti gli altri artisti occorre aspettare l’annuncio di Carlo Conti che dovrebbe arrivare già all’inizio della settimana del 13 gennaio. Il Festival di Sanremo va invece in onda dall’11 al 15 febbraio su Rai1.