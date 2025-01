Fonte: IPA Dua Lipa, Ultimo e Olivia Rodrigo tra i concerti più attesi del 2025

Il 2025 si prospetta un anno intenso per gli amanti della musica live, ricco di eventi musicali da non perdere. I palchi italiani e internazionali vedranno protagonisti grandi nomi della musica, tour attesissimi e nuove promesse pronte a conquistare il pubblico con un calendario di concerti che promette di accontentare tutti i gusti.

Che tu sia appassionato di rock, pop, rap o generi alternativi, ogni palco si prepara a raccontare una storia: è quindi il momento giusto per iniziare a pianificare le tue serate all’insegna della musica. Ecco una selezione dei concerti da segnare in agenda per il 2025.

I concerti italiani più attesi del 2025

Se sei un fan della musica italiana, il 2025 è l’anno giusto per regalare e regalarti un biglietto per uno dei concerti degli artisti più amati del momento. Il calendario è fittissimo: si parte con Max Pezzali, che tra gennaio e febbraio animerà i palchi dell’Unipol Forum di Assago e del Palazzo dello Sport di Roma per poi tornare a Imola il 12 di luglio.

Grande anno anche per Jovanotti, che dopo il suo infortunio torna a far cantare a partire da col suo Palajova 2025 in gran parte delle città italiane. A maggio sarà poi il momento di Mahmood, che continua il NLDA tour con 5 date tra Bologna, Roma, Napoli, Torino e Milano.

Arrivando ai mesi più caldi, troviamo poi i concerti di Elisa, che si esibirà a San Siro il 18 giugno, ed Elodie, pronta a farci ballare l’8 giugno a San Siro e il 12 giugno a Napoli allo Stadio Maradona.

Anche Marco Mengoni è pronto a partire a giugno con due date a Lignano Sabbiadoro e Napoli, per poi proseguire a luglio nel resto di Italia. Stessa scelta per Cesare Cremonini, che dopo il successo dell’album Alaska Baby partirà l’8 giugno da Lignano per poi proseguire in una serie di dare che lo terranno occupato per buona parte dell’estate in diverse città.

Grandissima attesa anche per il primo tour negli stadi di Marracash: il king del rap darà il via il 6 giugno da Bibione per poi toccare Napoli, Torino, Milano, Roma e Messina insieme al suo incredibile ultimo album.

Se invece cercate un concerto più romantico e meno rap, non potete mancare a una delle date del tour dei Pinguini Tattici Nucleari: la band, che ha da poco pubblicato Hello World, l’ultimo disco, iniziano da Reggio Emilia il 7 giugno con una serie di date che li impegnerà fino a luglio in tutta Italia.

Anche Gazzelle è pronto per gli stadi. il cantante romano ha organizzato due incredibili date: il 7 giugno al Circo Massimo della capitale e il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano.

Da fine giugno e per tutto luglio, anche Ultimo è pronto a tornare sui palchi. Dopo aver dato il benvenuto a Enea, il bambino avuto dalla compagna Jacqueline Luna, il cantante torna in Italia dal 29 giugno a Lignano Sabbiadoro per poi spostarsi nelle maggiori città italiane.

I concerti degli artisti internazionali da non perdere

Da Dua Lipa a Justin Timberlake, i cantanti agli “I-Days 2025”

Il 2025 è un anno ricchissimo anche per i fan della musica internazionale, che nel corso dei mesi potranno godersi grandissimi artisti e artiste di fama mondiale. Tra i concerti più attesi svettano sicuramente quelli di Justin Timberlake, che il 2 giugno torna in Italia per uno spettacolo all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano all’interno degli I-Days Milano 2025.

Protagoniste degli I-Days anche Dua Lipa, che animerà l’Ippodromo SNAI La Maura il 7 giugno, e Olivia Rodrigo, che salirà sullo stesso palco il 15 luglio.

Impossibile poi non menzionare i Linkin Park, che tornano a suonare con la nuova frontman Emily Armstrong: il gruppo ha pianificato una data milanese per il 24 giugno all’Ippodromo SNAI La Maura.

Giugno, Ed Sheeran e Imagine Dragons

Anche gli Imagine Dragons porteranno il loro tour in Italia con 4 incredibili date: il 24 maggio a Milano (già sold out), il 18 e il 19 giugno allo Stadio Euganeo di Padova e il 21 giugno al Diego Armando Maradona di Napoli.

Sempre a giugno, sarà poi il turno di Ed Sheeran, che animerà lo Stadio Olimpico della Capitale con una data il 14 giugno.

I grandi ritorni di luglio

4 concerti anche per i Thirty Seconds to Mars, che tornano in Italia per esibirsi il 2 luglio all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano, il 3 all’Arena Casa Rossa di Gorizia, il 6 all’Arena Flegrea di Napoli e l’8 al Collisioni Festival di Alba.

Concerti memorabili anche quelli programmati da Bruce Springsteen, che il 30 giugno e il 3 luglio incanterà il pubblico dello Stadio San Siro di Milano insieme alla E Street Band.

Da segnare sul calendario anche le tappe di Sting, che sarà in Italia il 6 luglio al Bassano Music Park di Bassano del Grappa, il 7 all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 9 luglio a Villa Manin (Codroipo).