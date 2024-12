Marracash pubblica a sorpresa È finita la pace: le tracce del nuovo album

Fonte: IPA Marracash

Marracash è tornato. Il King del rap sorprende i propri fan pubblicando a sorpresa È finita la pace, il nuovo disco che arriva prima del suo prossimo incredibile tour negli stadi e chiude un progetto artistico che comprende i suoi due album precedenti. Ecco tutto quello che c’è da sapere e la lista completa delle tracce dell’album.

Marracash pubblica l’album “È finita la pace”

Marracash sorprende i fan con un nuovo disco, inaspettato quanto atteso. Il rapper fa un regalo ai fan con l’uscita a sorpresa di È finita la pace, il suo settimo album in studio che arriva dopo tra anni dal suo ultimo progetto.

Il disco, ora disponibile sulle piattaforme digitali e già ordinabile nella sua versione fisica, che uscirà il 24 gennaio 2025, arriva come un fulmine a ciel sereno per i fan che attendono il suo tour negli stadi.

Il disco è l’ultimo capitolo di un percorso iniziato con Persona, uscito nel 2019, e proseguito con Noi, Loro, Gli Altri del 2021, due album che hanno ottenuto una serie di riconoscimenti importantissimi.

È finita la pace è composto 13 canzoni che raccontano un percorso legato all’accettazione di se stessi in un album che vede, in copertina, il rapper chiuso in una bolla: un cerchio che mette un punto all’evoluzione delle tematiche dei due album precedenti, che si concentravano sulle crisi personali rispetto alla propria individualità e dei dubbi rispetto alle interazioni con la società.

“È finita la pace”, le tracce dell’album di Marracash

È finita la pace è un disco che non presenta featuring con altri volti del panorama musicale, ma che riprende comunque sample importanti come quelli di Ivan Graziani in Firenze e Canzone triste, dei Pooh in Uomini Soli, di Lunedì di Bluem e Madama Butterfly di Puccini.

I testi sono stati curati dallo stesso Marracash, che ha lavorato con i due produttori Marz e Zef sulle melodie. Ecco la tracklist completa dell’album:

Power slap

Crash

Gli sbandati hanno perso

È finita la pace

Detox/Rehab

Soli

Mi sono innamorato di un AI

Factotum

Vittima

Troi*

Pentothal

Lei

Happy end

I prossimi progetti di Marracash

L’annuncio della pubblicazione del nuovo album arriva insieme a quella dell’uscita di un’altra data del Marra Stadi25, il tour che terrà occupato il rapper in una serie di concerti nei maggiori stadi italiani. Marra ha infatti svelato la seconda data di San Siro, che si aggiunge a quella precedente impegnandolo così in 7 incredibili appuntamenti sul palco.

Un tour, quello negli stadi, attesissimo dai fan del King del rap, che ha già regalato grandi emozioni nelle due date del suo Marrageddon, festival del rap che nell’autunno del 2023 ha acceso Milano e Napoli con una serie di performance dei più apprezzati rapper del panorama italiano.

Ora, non resta che ascoltare i nuovi pezzi, pronti per poterli cantare durante il nuovo tour insieme alle canzoni che l’hanno reso uno dei rapper più amati di sempre. Nel frattempo, ecco la lista completa delle date del Marra Stadi25: