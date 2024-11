Cesare Cremonini, tracklist e data di uscita di Alaska Baby, il nuovo album

Fonte: Getty Images Cesare Cremonini

Dopo la piacevole sorpresa fatta con il suo ultimo singolo, Cesare Cremonini ha annunciato l’uscita di Alaska Baby, il suo nuovo album. Un contenitore di brani in cui il cantante bolognese porta avanti, grazie a un filo conduttore, un racconto che suona come una rinascita e promette di essere una nuova tappa nella sua evoluzione musicale. Scopriamo data di uscita e lista completa delle tracce del disco.

“Alaska Baby” è il nuovo album di Cesare Cremonini

Erano passati due anni dall’ultimo progetto musicale di Cesare Cremonini. Un silenzio partito dopo Ragazza del futuro terminato grazie a un singolo a sorpresa, Ora che non ho più te, che ha riacceso l’affetto da parte dei nuovi e vecchi fan che lo ascoltano dai tempi dei Lunapop.

Ora, Cesare Cremonini fa un passo in più: l’artista ha infatti annunciato l’uscita di Alaska Baby, il suo ottavo album in studio di cui si era parlato già alla pubblicazione del suo singolo, ma che ora ha una data certa. Potremo ascoltarlo a partire dal 29 novembre 2024.

Alaska Baby è un disco composto da 12 canzoni, di cui una già edita, che provano a raccontare una voglia di rinascita. Cremonini, insieme ad Alessandro De Crescenzo e Alessio Natalizi, si apre a un nuovo percorso che esce dal seminato per provare qualcosa di nuovo, andando incontro proprio al concetto dell’album con un sound fresco e moderno ed esplorando nuove sonorità senza perdere la sua identità musicale. Il lavoro, come raccontato dallo stesso cantante, è terminato nell’anniversario dei 100 anni della nascita di suo padre.

“Un album nato al confine, in cui un’altra volta ho cercato di superare i miei limiti. Tutte le canzoni sono legate a questo filo. La redenzione, il perdono, la ricompensa, tutto passa attraverso il coraggio di amare, qualcosa che inevitabilmente sentiamo di meritare ma che ci affanna e spaventa. Siamo tutti bisognosi di questo, di rinascere attraverso l’amore” ha raccontato Cremonini, parlando del suo progetto come di “un album vitale come fosse un disco d’esordio”.

La copertina di “Alaska Baby”

In questo progetto, Cesare Cremonini non lascia nulla al caso. La copertina del nuovo album è completamente in linea con la discografia all’interno: sfondo bianco, a riprendere l’Alaska, e due sfere colorate intersecate ricordano l’aurora boreale e si ispirano alla “Tomba Brion”, l’opera dell’architetto e designer Carlo Scarpa.

Un immaginario molto caro a Cremonini che attribuisce la nascita del disco a un suo lungo viaggio tra l’America e l’Alaska: “Nulla ci spaventa e rende vulnerabili quanto la felicità. Io sono partito per andare a cercarla e sono tornato con un album pieno di luce” ha spiegato sul suo profilo Instagram.

“Alaska Baby”, tracklist dell’album

Alaska Baby è già disponibile in preorder e può essere acquistato in versione doppio vinile colorato, doppio vinile nero e CD.

Un progetto che ha tutte le carte in regola per regalarci brani che raccontano la contemporaneità attraverso una lente emotiva unica. Qui la tracklist completa delle 12 canzoni contenute nell’album: