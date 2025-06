Martina Maggiore al concerto dell’ex Cesare Cremonini: “Essere lì non è stato facile”

IPA Martina Maggiore spiega perché è andata al concerto dell'ex Cesare Cremonini

Si continua a parlare del concerto-evento di Cesare Cremonini a San Siro e no, non solo per il suo indubbio talento. Fan in visibilio per il cantautore bolognese, ma incuriositi anche da una presenza inaspettata: quella della sua ex compagna, Martina Maggiore. In un video diffuso sui social, la Maggiore era non solo presente al concerto, ma anche visibilmente commossa. E in molti si sono chiesti il perché (di entrambe le cose). Alla fine, è stata lei stessa a sciogliere ogni dubbio, condividendo una storia su Instagram in cui spiega le sue ragioni e sensazioni.

Le parole di Martina Maggiore

Vederla alla seconda tappa del tour Alaska Baby di Cesare Cremonini ha colto un po’ tutti di sorpresa. Probabilmente perché si è fin troppo abituati a rotture drastiche, nelle quali tra ex a malapena ci si rivolge il saluto. Forse anche per via di alcune dichiarazioni in merito alla storia d’amore finita col cantautore.

Fatto sta che Martina Maggiore, dopo la diffusione del video che la ritraeva in lacrime al concerto del suo ex compagno (dal quale a un certo punto è andata via, prima che si concludesse), ha deciso di dire la sua, mettendo a tacere ipotesi e speculazioni di sorta.

“Spendo solo poche parole, perché a volte si creano castelli dove invece esistono solo bellezza e gentilezza. Ho scelto di esserci, perché riconosco l’importanza di questo momento e desideravo condividere un traguardo significativo con una persona che, nonostante tutto, per me ha contato e conta ancora“, ha scritto.

E ancora: “Non sapevo cosa avrei provato, non sono un robot, non ho mai nascosto le mie emozioni ne tanto meno mi viene facile farlo. Vivo tutto quello che c’è da vivere lasciandomi completamente andare, questo significa anche andare via prima, perché puoi non riuscire a gestirla sempre come vorresti e non ho timore nel dirlo. L’ho fatto perché credo che l’amore, in ogni sua forma, vada oltre il dolore. Essere lì non è stato facile, ma è anche stato quello che volevo fare e che mi ha ricordato che si può essere presenti anche con delicatezza, senza aspettarsi nulla, solo con il ricordo di quanto sia stato forte”.

La storia d’amore tra Martina Maggiore e Cesare Cremonini

Era il 2018 quando iniziava la relazione tra Martina Maggiore e Cesare Cremonini. Si erano conosciuti in una palestra di Bologna e per circa quattro anni e mezzo non si sono più lasciati. Lei – che su questa storia ha anche scritto un libro – ha parlato di un “amore nato in maniera limpida, pura”. Lei che per Cremonini è stata amore e anche musa, ispirando brani come Giovane stupida.

Tutto è precipitato quando la Maggiore ha scoperto delle chat in cui il cantautore scambiava messaggi con altre donne. Un evento che si è ripresentato nel corso dei mesi, finché non è riuscita più a passare oltre. Ha raccontato di sentirsi “annullata”, “annientata dal dolore” e, alla fine, la storia d’amore si è conclusa. Per sua stessa ammissione, c’è voluto molto tempo prima di ritrovare l’equilibrio, per superare una delusione come questa e ricominciare.

In molti avevano interpretato queste rivelazioni come un voler gettare ombra sulla figura di Cremonini (felicemente fidanzato con Caterina Licini), ma lei ha continuato a spendere parole che dicono tutt’altro: “Cesare per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre“. Ha anche confermato che lui “ancora conta per me”, ha detto.

“Credo che l’amore, in ogni sua forma, vada oltre il dolore”, ha scritto nel suo messaggio su Instagram. E, alla luce di questo, forse non appare più tanto strano che abbia deciso di presenziare al concerto del suo ex. Nonostante tutto.