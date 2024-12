Capodanno 2025, i concerti da non perdere

Cosa fai a Capodanno? La lista dei concerti in piazza (e non solo) per passare la serata del 31 dicembre con tanta buona musica

Fonte: IPA Malika Ayane sarà protagonista al concerto di Capodanno 2025 a Torino

Il conto alla rovescia per salutare il 2024 è iniziato, e con esso arriva l’immancabile dilemma: come festeggiare Capodanno? Se la classica cena casalinga non fa per voi, non c’è da preoccuparsi.

Anche quest’anno, le piazze italiane si accendono di musica e colori con concerti ed eventi gratuiti che promettono di trasformare la notte di San Silvestro in una festa indimenticabile. Che siate appassionati di pop, rap o grandi classici, c’è un palco pronto a regalarvi emozioni uniche per iniziare il 2025 con il piede giusto.

I concerti di Capodanno da non perdere

Torino: un Capodanno elegante e travolgente

A Torino, è Piazza Castello il cuore pulsante dei festeggiamenti. La serata del 31 dicembre vedrà alternarsi sul palco artisti come Rose Villain, Morcheeba, Giove e The Sweet Life Society, con la conduzione della raffinata Malika Ayane in veste anche di ospite canora.

Insieme a lei condurranno la serata anche Marco Maccarini, presentatore, autore televisivo e speaker radiofonico, e Davide D’Urso, comico e content creator torinese.

Napoli: un omaggio a Pino Daniele

Dopo aver accolto la finalissima di X Factor, Napoli si prepara a riaccendere Piazza del Plebiscito per una serata evento dedicata al grande Pino Daniele con cinque ore di spettacolo.

Sul palco, nella serata del 31 dicembre, si alterneranno artisti come Loredana Bertè, James Senese, Sal Da Vinci, Massimiliano Gallo, Raiz, Gigi e Ros, Gabriele Esposito, Veronica Simioli, Mavi, Ditelo Voi e Gigi Soriani per un tributo indimenticabile alla musica e alla cultura partenopea che saprà riscaldare i cuori e accompagnare gli spettatori verso il nuovo anno.

Genova: tre giorni di festa

Genova si prepara invece a celebrare il Capodanno in grande con ben tre giorni di eventi nella centralissima Piazza De Ferrari.

Si parte il 29 dicembre con il celebre Deejay Time Show riporterà tutti negli anni ’90 con una serata all’insegna dei grandi successi dance.

Il 30 dicembre spazio poi alla musica rap con Noyz Narcos, Ele A e Madman nel concerto Genova Rap in Piazza 2.0. A chiudere invece il 2024 un grande spettacolo che vedrà sul palco Alessandra Amoroso, La Rappresentante di Lista e i genovesi Ex-Otago. Un mix di stili e generi musicali che saprà accontentare tutti.

I concerti a Cosenza, Foggia e Salerno

Imperdibile poi l’evento a Foggia, in cui sarà Francesca Michielin a illuminare Piazza Cavour con la sua voce potente e le sue hit iconiche.

A Cosenza ci sarà invece Achille Lauro, fresco della sua esperienza a X Factor 2024, che darà spettacolo in Piazza dei Bruzi, con un concerto che partirà alle ore 21.00. A Salerno, poi, nella suggestiva Piazza della Libertà, Giorgia incanterà il pubblico con la sua eleganza e il suo repertorio inconfondibile.

Tutti e tre, oltre a essere volti affezionati del talent di Sky, si preparano a tenerci compagnia anche nel 2025 come concorrenti ufficiali del Festival di Sanremo.

I concerti in tv di Rai 1 e Canale 5

Se i concerti in piazza non fanno per voi e preferite festeggiare il Capodanno comodamente da casa, le reti televisive italiane vi vengono incontro offrendo due grandi eventi live.

Rai 1 propone L’anno che verrà, evento trasmesso in diretta da Reggio Calabria e condotto da Marco Liorni e vedrà esibirsi artisti come Diodato, Romina Power e molti altri.

Su Canale 5, invece, Capodanno in Musica, in diretta da Catania, porterà energia e musica nelle case degli italiani con una lineup di artisti amatissimi come Gigi D’Alessio, Orietta Berti, Paola & Chiara e Umberto Tozzi, sotto la conduzione di Federica Panicucci e Fabio Rovazzi.