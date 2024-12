Capodanno al Circo Massimo, Tony Effe sostituito da Gabry Ponte e Pfm

Fonte: IPA Tony Effe

Dopo le grandi polemiche delle scorse settimane che avevano destabilizzato i programmi per l’evento in programma nella serata del 31 dicembre, il comune di Roma ha annunciato alcune novità: il Concerto di Capodanno si farà.

Sul palco del Circo Massimo, che rimane la cornice dell’evento musicale organizzato per salutare il 2024 e dare il benvenuto al nuovo anno, non più Tony Effe e i cantanti annunciati in precedenza, ma una serie di artisti come Gabry Ponte e la Premiata Forneria Marconi.

Concerto di Capodanno, gli artisti al Circo Massimo

Continua l’organizzazione per il concerto di Capodanno al Circo Massimo: dopo una prima line up e la disdetta di tutti gli artisti a seguito della decisione di fare un passo indietro rispetto alla presenza di Tony Effe, la Capitale non si ferma e sceglie nuovi nomi per dare vita a una festa gratuita in una delle cornici più belle della città.

Un’impresa non facile, considerando le polemiche e le accuse di censura dell’ultimo periodo: pochi giorni per rivedere un evento importante, che possa interessare e divertire tutte e tutti.

Per ovviare alla rinuncia di Mara Sattei e Mahmood, che dopo essere stati annunciati tra gli artisti dell’evento hanno scelto di dimostrare solidarietà a Tony Effe lasciando di fatto il Circo Massimo senza cantanti, il comune di Roma è corso ai ripari.

Sul palco del Concerto di Capodanno, gli spettatori potranno quindi godere della presenza Gabry Ponte, la PFM, l’Orchestraccia e l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta.

Insieme a loro, poi, Mariachiara Belardo e Don Cash animeranno la festa ad ingresso gratuito organizzata in collaborazione con Rds. Per aspettare insieme l’arrivo del 2025, il countdown di mezzanotte con Don Cash e Mauro Zavadava Mandolesi.

Ma le novità potrebbero non finire qui: “Ulteriori dettagli e altre sorprese saranno annunciati nei prossimi giorni in una conferenza stampa di presentazione dell’evento” hanno annunciato gli organizzatori dell’evento romano.

Le polemiche legate all’esclusione di Tony Effe

Un concerto decisamente rinnovato quello che accenderà il palco del Circo Massimo la notte del 31 dicembre: artisti e una varietà di generi diversificata per tenere comunque compagnia al pubblico dopo le polemiche che hanno riempito media e piattaforme social nelle ultime settimane.

Come è noto, infatti, la prima line up del concerto era composta da Tony Effe, Mahmood e Mara Sattei. Qualche giorno dopo l’annuncio della loro presenza, però, il sindaco della Capitale ha fatto un passo indietro, escludendo il rapper romano dall’evento per via dei testi delle sue canzoni, spesso divisive.

La scelta di Gualtieri ha inevitabilmente acceso l’opinione pubblica, divisa tra il sostegno alla decisione e l’idea che un provvedimento simile potesse essere considerato censura.

In molti hanno preso le parti di Tony Effe: dagli stessi Mahmood e Mara Sattei, che hanno rinunciato al concerto di Capodanno, fino a Giulia De Lellis, il collega Lazza ed Emma Marrone, il pensiero di aver censurato il rapper è pensiero preponderante.

Dal canto suo, Tony Effe non si è arreso: il cantante ha organizzato un concerto di Capodanno tutto suo al PalaEUR, accendendo così una sfida tutta romana.