Tony Effe organizza il suo Capodanno, il sostegno di Giulia De Lellis: “Principe e principessa”

Fonte: IPA Tony Effe e Giulia De Lellis

Dopo l’esclusione dal concerto di Capodanno al Circo Massimo di Roma e le polemiche legate al tema della censura, Tony Effe ha deciso di ribaltare la situazione con una mossa che ha sorpreso tutti: organizzare un concerto tutto suo per la notte del 31 dicembre.

Il trapper, inizialmente rimasto in silenzio, non ha voluto deludere i suoi fan impazienti di vederlo sul palco e ha annunciato un evento lampo al Palaeur. Una decisione che ha raccolto l’approvazione di molti, inclusa Giulia De Lellis, sua fidanzata, che ha scritto un dolcissimo commento di sostegno sotto il post Instagram dell’annuncio.

Tony Effe pronto per il suo Capodanno

Se qualche ora fa qualcuno avesse chiesto a Tony Effe “Cosa fai a Capodanno?”, probabilmente avrebbe avuto difficoltà a rispondere. Dopo essere stato annunciato come uno dei protagonisti del concerto di Capodanno al Circo Massimo, infatti, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha deciso di fare un passo indietro ed escluderlo dall’evento per via di quei testi divisivi che, già in altre occasioni, hanno acceso diverse polemiche.

La decisione, accolta con disappunto da molti, aveva inizialmente lasciato Tony Effe senza impegni per l’ultimo dell’anno. Tuttavia, il trapper non si è fatto scoraggiare e, con un annuncio inaspettato, ha comunicato ai suoi fan che il 31 dicembre festeggerà l’arrivo del 2025 con un concerto al Palazzo dello Sport di Roma.

L’annuncio del nuovo evento ha fin da subito riscosso un grosso successo, mettendo sotto scacco la scelta di Gualtieri considerata da alcuni una forma di censura.

Tony Effe, dal canto suo, non è rimasto in silenzio: “Sono sempre me stesso, non so fare l’attore. Faccio musica e la musica non può essere censurata: scrivo quello che vedo e vivo quello che scrivo. Grazie a tutte le persone e ai miei colleghi che hanno preso posizione”, ha dichiarato in un post successivo alla sua partecipazione a Sarà Sanremo per svelare il titolo della sua canzone insieme agli altri Big del Festival.

Giulia De Lellis sostiene Tony Effe

Dopo la notizia dell’esclusione dal concerto di Capodanno, molti hanno espresso solidarietà nei confronti di Tony Effe. Numerosi cantanti hanno preso posizione pubblicamente, come Mahmood e Mara Sattei, che hanno deciso di non esibirsi al Circo Massimo in segno di protesta.

Tra i tanti sostenitori, spicca Giulia De Lellis, la nota influencer e fidanzata di Tony. La nota influencer, che già aveva commentato l’esclusione spiegando che la musica e l’arte non possono essere né discusse né censurate, ha dimostrato ancora una volta tutto il suo sostegno sotto il post dell’annuncio del nuovo concerto di Tony con un dolcissimo commento che non è passato inosservato.

“Ci vediamo a casa”, si legge tra i moltissimi messaggi entusiasti del post. Un commento che ha acceso i fan di Tony e della coppia, ottenendo una serie di risposte che li dipingono come un duo apprezzatissimo tanto da appellarli “Il principe e la principessa di Roma”.

L’amore di Giulia e l’entusiasmo dei fan, sicuramente, aiutano Tony a superare questo momento di polemiche. Ora, non resta che capire cosa succederà il 31 dicembre: mentre il trapper continua a vendere biglietti, rimane il dubbio sul futuro dell’evento al Circo Massimo. Il Campidoglio riuscirà a trovare una soluzione, o l’evento sarà annullato ufficialmente?