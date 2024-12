L’Anno che Verrà: il cast del concertone di Rai 1 condotto da Marco Liorni

Fonte: IPA Arisa

È tutto pronto per L’Anno che Verrà, lo show musicale del 31 dicembre che per il secondo anno consecutivo sarà ospitato dalla Calabria. Per salutare il 2024 e accogliere al meglio il 2025 il concerto sarà trasmesso in diretta su Rai 1, subito dopo il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e vedrà per la prima volta alla conduzione Marco Liorni, che prenderà il posto di Amadeus, che ormai da qualche tempo ha salutato la rete ammiraglia per approdare al Nove.

L’Anno che Verrà, svelato il cast della serata del Capodanno di Rai 1

La notte di San Silvestro si avvicina e con lei anche il concertone di Capodanno di Rai 1: si tratta dello show musicale L’Anno che Verrà, che accompagnerà il pubblico italiano verso il nuovo anno, il 2025. Rispetto all’edizione dello scorso anno è prevista qualche novità: da Crotone si passerà a Reggio Calabria, con Marco Liorni per la prima volta al timone dell’evento, con un ricco parterre di artisti attesi sul palco. Il presentatore prenderà il posto di Amadeus, che fino allo scorso anno aveva condotto il concerto del Capodanno di Rai 1 e che molto probabilmente sarà alla guida dell’evento dell’ultimo dell’anno sul Nove, dove è approdato qualche mese fa.

Un cast d’eccezione nello show musicale di Rai 1, con tanti artisti che si esibiranno durante tutta la serata del 31 dicembre, per accompagnare gli spettatori verso il 2025. Nei giorni scorsi sono stati annunciati i primi nomi che saliranno sul palco de L’Anno che Verrà: da J-Ax, re del rap italiano, che farà scatenare il pubblico con la sua energia, ad Alex Britti, passando per Diodato, pronto a farci sognare con la sua voce, Arisa, interprete unica, i Ricchi e Poveri, portatori sani di allegria, così come Cristiano Malgioglio, Nino Frassica e Paolo Belli.

A loro si aggiungeranno altri grandi protagonisti del panorama musicale italiano: ci sarà Anna Oxa, con la sua voce inconfondibile, Patty Pravo, leggenda vivente della musica italiana, Donatella Rettore, icona intramontabile.

E poi spazio ai più giovani con Big Mama, una delle rivelazioni della scena contemporanea, Leo Gassmann, figlio d’arte dal grande talento ed Ermal Meta, cantautore amatissimo. Non mancherà poi la “quota nostalgia”, con Romina Power, Sandy Marton, re delle hit anni ’80 che ci farà scatenare e i Los Locos, che hanno sfornato i grandi successi del pop latino.

Ma non è finita qui: sul palco di Reggio Calabria saliranno anche Clementino con il suo rap e Sal Da Vinci, che allieterà la serata del 31 dicembre con i suoi grandi successi, senza dimenticare l’ultimo singolo che ha fatto innamorare tutta l’Italia, Rossetto e caffè.

Dove e quando vedere il concerto

L’Anno che Verrà, come le precedenti edizioni, sarà fruibile nella serata di martedì 31 dicembre in diretta su Rai 1 subito dopo il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Sarà possibile vedere il concerto anche in diretta streaming su RaiPlay e in diretta radiofonica da Rai Radio1, con uno speciale condotto sul posto dal backstage con incursioni e interviste agli ospiti presenti nel corso della serata.