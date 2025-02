Marco Liorni fa chiarezza sulla gaffe di Capodanno: “Non ho sentito assolutamente niente”

Fonte: Ansa Marco Liorni

Ha fatto molto discutere la gaffe del Capodanno di Rai 1, quando Angelo Sotgiu, poco prima del conto alla rovescia, ha pronunciato in diretta una parolaccia. Adesso, a distanza di qualche tempo da quell’episodio, Marco Liorni ha deciso di fare chiarezza sulla vicenda.

Marco Liorni, la verità sulla gaffe di Capodanno

In questo momento è impegnato con Ora o mai più, lo show musicale che mette al centro della scena cantanti un tempo sulla cresta dell’onda e adesso lontani dalla luce della ribalta: Marco Liorni sta vivendo un momento di grande fermento, con il suo stile sempre garbato ed elegante, padrone di casa accogliente per i concorrenti in gara.

Il conduttore si è raccontato riguardo questa nuova sfida a Leggo, dove ha chiarito anche cosa è successo durante la serata di Capodanno, quando Angelo dei Ricchi e Poveri ha pronunciato in diretta una parolaccia che si è sentita chiaramente poco prima dello scoccare della mezzanotte e del nuovo anno. La gaffe dell’artista è stata molto discussa, anche se sono arrivate immediatamente le scuse sia di Liorni che di Sotgiu.

Subito dopo l’accaduto, il conduttore del Capodanno di Rai 1, L’Anno che Verrà, aveva detto: “Vi dobbiamo delle scuse perché ci è stato detto che sembra sia scappata qualche parola sconveniente e volevo scusarmi col pubblico con chi l’ha sentita e si è sentito disturbato da questa espressione sicuramente sconveniente”. Alle parole di Marco Liorni erano subito seguite quelle di Sotgiu: “Mi scuso con i lavoratori e con il pubblico per aver usato parole e toni sconvenienti, inusuali per me, in un momento di concitazione perché non si sentiva distintamente la mia voce”.

Oggi, a chiarire quello che è successo, ci ha pensato lo stesso conduttore in un’intervista a Leggo: “Il microfono era aperto, però, sul palco, non si sentiva quello che diceva Angelo e nemmeno le persone in piazza lo hanno sentito. In realtà, io non ho sentito assolutamente niente perché era alle mie spalle in mezzo a un grande fracasso e nemmeno ha capito che aveva il microfono acceso, perché sennò, non avrebbe mai detto quella frase. Ci sono arrivati anche dei video di persone presenti in piazza e non si sente mai la voce di Angelo, la mia si sente perché sono “diffuso”, quindi, quello che ha detto lui è una cosa che è andata in onda ma non in diffusione”.

La sfida di Ora o mai più e i progetti futuri

Non c’è alcun dubbio: Marco Liorni è uno dei conduttori più eleganti della televisione italiana. In un momento storico in cui la necessità è quella di urlare sempre più forte, lui si distingue per la sua gentilezza, che dovrebbe essere un esempio per tanti colleghi. E questo è un momento particolarmente fortunato per lui: dopo essere stato alla guida il Capodanno di Rai 1 gli è stata affidata la conduzione di Ora o mai più – dove non mancano gli scontri – che sa sempre gestire con grande aplomb.

“Ci sono personalità molto sensibili che, però, per carattere, vengono fuori in diversi modi perché c’è chi si difende, chi attacca, chi, invece, preferisce stare in disparte o anche chi è più competitivo. Non c’è una parte difficile, se non quella di tenere conto delle esigenze un po’ di tutti”, ha spiegato.

La voglia di puntare in alto c’è, ma per il momento Liorni è felice e soddisfatto di tutto quello che ha realizzato: “Sto cominciando a conoscere il mondo della musica e mi piace molto. Su Sanremo tutti dicono “speriamo un domani” e anche io lo dico, però, il Festival è anche tanta direzione artistica. Io, ora, mi voglio concentrare sui progetti come “Ora o mai più” e, magari, un giorno, capiterà anche Sanremo“.