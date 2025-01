Angelo Sotgiu si scusa dopo la gaffe di Capodanno su Rai1. Ma è polemica

Fonte: IPA Angelo Sotgiu

Non si è placata la polemica per la gaffe del Capodanno di Rai1: L’Anno che Verrà, condotto da Marco Liorni, è destinato a passare alla storia del 2025: poco prima del conto alla rovescia, i presenti e i telespettatori hanno sentito chiaramente una voce fuori campo con un insulto. Angelo Sotgiu si è scusato per la parolaccia, ma in molti hanno condannato l’episodio sui social.

Capodanno di Rai1, la gaffe di Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri: le scuse

Il primo a scusarsi per quanto successo sul palco del Capodanno di Rai1 è stato Marco Liorni. Perché quello che è successo è di fatto un episodio condannabile: “Me lo aprite il microfono? Ho il microfono chiuso, teste di ca###”, una frase che si è sentita chiaramente poco prima dello scoccare della mezzanotte e del nuovo anno. Ad averla proferita Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri, riferita nei confronti dei tecnici e della regia per il microfono spento, che alla fine era acceso. Tutto si è sentito in diretta tv nazionale.

Sul palco, pochi minuti dopo, è arrivato Marco Liorni a scusarsi: “Vi dobbiamo delle scuse perché ci è stato detto che sembra sia scappata qualche parola sconveniente e volevo scusarmi col pubblico con chi l’ha sentita e si è sentito disturbato da questa espressione sicuramente sconveniente”. Alle parole di Liorni si sono aggiunte quelle di Sotgiu, che si è scusato per l’episodio. “Mi scuso con i lavoratori e con il pubblico per aver usato parole e toni sconvenienti, inusuali per me, in un momento di concitazione perché non si sentiva distintamente la mia voce”.

Polemica sui social

Non solo una gaffe, ma anche un episodio difficile da dimenticare, perché, sebbene in un “momento di concitazione”, alla fine le persone presenti stavano lavorando. E senza le maestranze organizzare un evento di simile portata sarebbe praticamente impossibile. Le critiche nei confronti di Sotgiu non si sono fatte attendere, soprattutto sui social: è stato uno degli argomenti più discussi nel primo giorno dell’anno, perché anche chi non stava guardando il Capodanno e chi non c’era è venuto a conoscenza dell’accaduto, poiché la gaffe è diventata virale in pochi secondi.

Uno degli aspetti che probabilmente ha avuto un peso sulla questione è che a scusarsi è stato in prima battuta Marco Liorni sul palco, e non Angelo dei Ricchi e Poveri, che invece ha parlato ore dopo quanto accaduto. In molti hanno chiesto le scuse di Sotgiu nei confronti non solo del pubblico, dei presenti, ma anche e soprattutto di chi stava semplicemente facendo il proprio lavoro.

Anche se la festa è continuata, ormai il danno era fatto: per Liorni, questa era la prima conduzione de L’Anno che Verrà. Tra i precedenti conduttori troviamo Carlo Conti e Amadeus. Indubbiamente Liorni ha placato sul momento gli animi, anche perché si è contraddistinto come sempre per il suo savoir-faire, per la sua gentilezza. Ma è anche vero che ci troviamo di fronte a un episodio destinato a rimanere nella storia della televisione.