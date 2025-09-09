Chi è Stefania Picasso, la vedova di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri

Stefania Picasso è stata per oltre quarant'anni al fianco di Franco Gatti, storico membro dei Ricchi e Poveri, col quale ha condiviso successo e dolori

IPA Franco Gatti, chi è la moglie Stefania Picasso

Oltre quarant’anni insieme, dopo un primo incontro decisamente “particolare” e una vita costellata di gioie, ma anche di grandi dolori. Stefania Picasso è sempre stata al fianco di Franco Gatti, moglie di quello che resterà l’indimenticabile “Franco dei Ricchi e Poveri”, insieme ad Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Grandi baffi a incorniciare un sorriso goliardico ma sempre benevolo, la vedova lo ha spesso ricordato in televisione, in ultimo nel salotto de La Volta Buona, ai microfoni di Caterina Balivo.

Chi è la moglie di Franco Gatti

Stefania Picasso era lì quando i Ricchi e Poveri esplodevano in un successo di pubblico proprio solo di pochi. C’era quando Franco Gatti faceva ancora il “birichino” con le donne, quando Sarà perché ti amo non era ancora diventata un brano cult della musica leggera italiana. C’era e c’è sempre stata, anche quando il suo compianto marito, allora giovane come lei, non aveva idea che sarebbero stati uniti per oltre quarant’anni.

Sempre molto riservata, dopo la morte del marito la Picasso ha rilasciato alcune interviste, facendo scoprire qualcosa in più di sé. Come ha ribadito a La Volta Buona, nel settembre 2025, è stata un architetto ma si interessa da tempo a discipline alternative, come la biopranoterapia, e allo studio e alla ricerca nell’ambito della spiritualità. Nell’ambito dell’associazione Oltre l’Orizzonte, mette a disposizione le proprie competenze anche di scrittura automatica per aiutare le famiglie e i genitori che, come lei, hanno perso un figlio.

L’amore con Franco Gatti, dal primo incontro alle nozze

Per sua stessa ammissione, il primo incontro con Franco Gatti non è stato affatto ordinario, anzi ha causato parecchio scompiglio. Erano gli anni ’70, si trovava a una festa con amici e uno di questi era proprio Angelo Sotgiu. E sì, c’era proprio quell’uomo che le avrebbe rubato il cuore all’istante: “Lo incontro a casa di Angelo, perché abitava a Recco, frequentavamo la stessa compagnia, un giorno. Arriva, lo vedo e classico colpo di fulmine. Dentro di me dico: ‘Questo me lo sposo'”, ha raccontato a La Volta Buona.

Se non fosse che era già promessa sposa di un altro, col quale avrebbe convolato a nozze di lì a pochi mesi. Matrimonio annullato, così, senza neanche sapere se effettivamente Franco avrebbe ricambiato il suo sentimento. Ma alla fine ha avuto ragione. Si sono parlati, frequentati e da quel momento non si sono lasciati più, costruendo insieme un rapporto solido e duraturo, che ha dato vita a due splendidi figli, Federica e Alessio.

La dolorosa perdita del figlio Alessio

Se è vero che la morte di Franco Gatti è stato uno dei più grandi dolori della sua vita, Stefania Picasso col marito ha condiviso la perdita che nessun genitore dovrebbe mai soffrire, quella del figlio Alessio. Aveva tutta la vita davanti questo giovane di belle speranze, profondamente amato dai propri genitori, ma se n’è andato troppo presto.

“La perdita di nostro figlio è stata un dolore immenso, un evento straziante – ha detto sempre a La Volta Buona, di fronte a una commossa Caterina Balivo -. La nostra vita è cambiata però l’importante in queste situazioni è non rinfacciarsi mai le cose”.

“Io penso che Alessio sia il mio angelo, per me è una consolazione – aveva spiegato in una precedente intervista lo stesso Franco Gatti -. Tutti dicono che quando la persona che hai perso ti sta vicino, che c’è un segno. Io ne ho avuti tanti. È successo che un gabbiano si è posato più volte sul davanzale del mio palazzo, in camera mia. In tanti anni che abito qui non era mai successo. Ho pensato che fosse un saluto che mi manda mio figlio. Io non sono certo di questo, ma lo voglio pensare, perché mi fa bene farlo”.