C’è grande attesa per il ritorno di Ora o mai più. Il programma ideato da Carlo Conti e condotto per due edizioni da Amadeus, torna infatti in onda dopo anni di pausa e di richieste da parte del pubblico ma, chiaramente, con un avvicendamento in conduzione. A guidare lo show dedicato agli artisti che intendono recuperare la propria carriera artistica è Marco Liorni, volto amato e rassicurante della prima Rete, che in prima persona ha spiegato le ragioni del forfait di Gerardina Trovato. La cantautrice di Gechi e Vampiri ha però dato una sua personale versione sulle vicenda, scrivendo una lettera aperta proprio al conduttore.

Ora o mai più, Gerardina Trovato replica a Marco Liorni

“Caro Marco Liorni, come hai giustamente detto durante la conferenza stampa, non ci siamo sentiti direttamente. Questo ha lasciato spazio a interpretazioni e voci che, come sai bene, spesso si allontanano dalla verità”, ha scritto Gerardina Trovato su Instagram, smentendo quindi categoricamente le indiscrezioni che sono circolate circa la sua possibile presenza all’interno del cast di Ora o mai più.

“Mi dispiace che, prima ancora che la tua trasmissione vada in onda, siano già circolate certe voci infondate, come quella che lega la mia eventuale partecipazione esclusivamente a un ‘grande compenso’. So che queste parole non sono mai state le tue, ma che provengono da altre persone, soprattutto nell’ambito del gossip, che spesso lavorano per creare polemiche”, ha continuato poi, sollevando il conduttore da qualsiasi responsabilità ma indicando alcune realtà che avrebbero contribuito ad alimentare le voci sul suo conto.

Poi spiega la vera ragione che l’ha portata a rifiutare di partecipare come concorrente, lasciando però aperta la possibilità di poter partecipare in altre vesti: “La verità è che la tua trasmissione è un talent show, e questa consapevolezza mi ha portata a riflettere molto. Ho capito che la mia persona, il mio percorso e il mio modo di vivere l’arte non si sposano con questo tipo di televisione. La mia musica e il mio essere artista nascono da una dimensione intima e profonda, lontana dalle dinamiche che spesso caratterizzano il mondo dei talent show”.

I concorrenti di Ora o mai più

Marco Liorni è già intervenuto sulla vicenda, spiegando proprio di non essersi confrontato direttamente con l’artista siciliana che proprio nell’estate 2024 era tornata sul palco e successivamente su TikTok per chiedere supporto e aiuto. La sua intenzione è quella di riprendersi completamente dagli anni difficili che hanno caratterizzato la sua vita più recente per occuparsi di nuovo della sua musica a tempo pieno.

Il programma di Rai1 inizia invece l’11 gennaio con un cast artistico che è stato già definito. In prima serata vedremo Valerio Scanu, Carlotta, Antonella Bucci, Carlotta, Pierdavide Carone, Loredana Errore, Anonimo Italiano, Pago, Matteo Amantia ex leader degli Sugarfree. La giuria è invece composta da Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Riccardo Fogli, Marco Masini (già presente con Amadeus), Rita Pavone, Patty Pravo, Raf e Donatella Rettore. L’appuntamento è per le ore 21,3o, appena dopo la consueta puntata di Affari Tuoi di Stefano De Martino.