Gerardina Trovato è tornata a cantare in live: su TikTok, il video dell'esibizione è virale. L'appello: "Non mi abbandonate, diventate sempre di più"

Il suo è uno dei grandi nomi della musica italiana. Arrivata seconda nella sezione “Novità” al Festival di Sanremo nel 1993 con Ma non ho più la mia città, dedicata a Catania, la sua terra di origine, oggi Gerardina Trovato è lontana dal mondo della musica, ma non per sua scelta. Da giorni è virale il video in cui è tornata a cantare dal vivo a Caltanissetta, dove molti non l’hanno riconosciuta. E ora è approdata su TikTok, dove ha chiesto al suo pubblico con la voce rotta dalla commozione: “Non mi abbandonate”.

Gerardina Trovato torna a cantare e fa un appello ai fan

I social sono un terreno scivoloso o fertile, in base a come vengono usati. E Gerardina Trovato, proprio sui social, ha ritrovato il calore e l’affetto di un pubblico che non l’ha mai dimenticata. Gli ultimi sono stati anni pieni di sofferenze per lei, in cui si è ritrovata lontana dal palco, a vivere con 80 euro al mese. La svolta è arrivata il 14 agosto, quando un utente ha condiviso un video su TikTok: Gerardina Trovato è tornata a cantare in live, struccata e con una semplice tuta addosso. Ma il talento di sempre.

Molti spettatori sperano che questo sia il momento del “rilancio” per la Trovato, che non ha mai nascosto i problemi contro cui ha dovuto lottare negli ultimi anni, tra cui finanziari e di salute, per la depressione. Proprio l’essere diventata virale ha portato la Trovato a condividere un video sui social, un appello commovente. La voce incrinata dall’emozione di ritrovarsi amatissima, di nuovo e ancora. “Ciao, amici di TikTok. Sono Gerardina Trovato e sono a casa. Io ho sempre pensato che quello che conta è la gente, noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate, diventate sempre di più, perché voi siete la mia forza. Ciao a tutti”.

Gli ultimi difficili anni di Gerardina Trovato

Una parabola in discesa, quella di Gerardina Trovato: da quel Sanremo nel 1993, dove Ma non ho più la mia città si è classificata seconda dietro La solitudine di Laura Pausini, di anni ne sono passati. 31, per l’esattezza, e di eventi terribili, oltre che di sfortunate coincidenze, nella vita della Trovato ne sono successi. La difficoltà ad adattarsi a tutti quei meccanismi che regolano il mondo dello spettacolo, la depressione, le liti familiari, i problemi economici. Fino a quando la sua carriera non ha subito uno stop decisivo. E ora sta provando a rilanciarla.

Un’artista, però, non l’ha mai lasciata da sola né le ha mai voltato le spalle: Caterina Caselli. Una delle ultime apparizioni televisive risale al 2020, a Live – Non è la D’Urso, in cui ha raccontato i momenti difficoltosi della sua vita. “Sono viva grazie alle persone di Portopalo di Capo Passero, dove mi sono trasferita, a quelle persone devo la vita. Al primo posto metto il farmacista, che sa che da sempre ho problemi alla pelle. Ci sono delle persone meravigliose che quando vedono che crollo a terra mi riempiono di cose da mangiare, io ho la mia dignità e non chiedo, sono loro che mi invitano”.