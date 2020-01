Che fine ha fatto Gerardina Trovato

editato in: da

Gerardina Trovato è una delle voci più amate della musica italiana. Classe 1967, è originaria di Catania, figlia di un medico e di un insegnante di pianoforte. Aveva solo 19 anni quando si trasferì a Roma per iniziare a lavorare nel mondo della musica e, dopo alcune esperienze da corista, venne scoperta da Caterina Caselli che rimase colpita dalla sua straordinaria voce.

Il primo album fu un successo, trainato anche dal debutto al Festival di Sanremo nel 1993 con il brano Ma non ho più la mia città scritta con Malavasi e Donatella Milani. La canzone si classificò seconda tra le nuove proposte dietro a Laura Pausini, rendendo Gerardina Trovato una grande stella della musica.

Poi il grande successo, terminato bruscamente nel 2010 quando la cantante catanese ha iniziato ad apparire sempre più raramente in tv e a eventi pubblici. Nel 2016 la confessione in un’intervista riguardo una grave nevrosi ossessiva depressiva e le difficoltà incontrate nel mondo della musica.

L’ultima apparizione televisiva a Live – Non è la D’Urso, dove Gerardina ha raccontato il suo dramma, fatto di solitudine, problemi economici e di salute. La cantante ha svelato alla conduttrice di vivere con 80 euro al mese grazie alla Caritas e di aver venduto la sua casa a Roma, trasferendosi in Sicilia.

“Da dodici mesi sono viva grazie alle persone di Portopalo di Capopassero – ha confessato – dove mi sono trasferita, a quelle persone devo la vita. Al primo posto metto il farmacista, che sa che da sempre ho problemi alla pelle. Ci sono delle persone meravigliose che quando vedono che crollo a terra mi riempiono di cose da mangiare, io ho la mia dignità e non chiedo, sono loro che mi invitano”.

L’artista catanese ha poi svelato di essere stata scartata da Sanremo 2020. Amadeus avrebbe scelto una delle sue nuove canzoni, ma a causa delle difficoltà economiche Gerardina non potrà salire sul palco dell’Ariston.

“Io a Sanremo 2000 avevo un equilibrio psicofisico perfetto – ha spiegato -, ora sono magra ma sto bene, era prima che non stavo bene […] Ero risorta dalle macerie da sola. Da quando mi sono disintossicata ho scritto 24 canzoni, le ho presentate tutte a Sanremo 2020, tutte, una l’avevano pure scelta ma non avevo soldi. Non potevo produrmi, non ho dietro multinazionali e non potevo sostenere le spese. Finché avevo il conto in banca mi potevo permettere provini, mi finiscono i soldi, mi si riblocca la vita”.