Chi ricorda l’indimenticabile Donatella Milani? La cantautrice italiana, che ha raggiunto il successo con la vittoria al Festival di Castrocaro nel 1982 con la canzone Perché mi sento sola, è attiva come autrice, e ha scelto inoltre di dedicarsi all’attività di talent scout. Ospite a La Volta Buona da Caterina Balivo nella puntata del 16 gennaio 2024, ripercorriamo la carriera e scopriamo cosa fa oggi.

Donatella Milani, cosa fa oggi: carriera e successi

Nel 2023 è stata ospite a I migliori anni, lo show per eccellenza della Rai condotto da Carlo Conti, e che spesso vede il ritorno di grandi star e artisti che hanno fatto la storia della musica e della televisione. La carriera di Donatella Milani è stata un crescendo di successi e di trionfi, fino a quando, purtroppo, nel 1985 un problema alle corde vocali le ha impedito di continuare a cantare. Si è ritirata dalle scene, ma non ha mai “tradito” la musica, continuando a lavorare in veste di autrice e talent scout.

Per tre anni, è rimasta senza voce: il suo problema alle corde vocali, come spiegato dalla stessa Milani, è stato in parte dovuto allo sforzo continuo di stare al passo con il successo. I noduli, infatti, sono stati causati dalla mancanza di preparazione. “Era un problema che non si poteva operare, non era facile”, ha rivelato in seguito. Nel 2001, in ogni caso, è tornata sulla scena, partecipando a La Notte Vola, concorso musicale: un momento memorabile per lei, perché proprio qui ha eseguito nuovamente Volevo dirti, il successo sanremese risalente al 1983, dove è arrivata sul podio (tutto al femminile con Dori Ghezzi e Tiziana Rivale).

Negli ultimi anni ha continuato in ogni caso a prendere parte ad alcuni programmi televisivi, come Ora o mai più (da cui però si è dovuta ritirare dopo poco tempo per problemi familiari, per assistere la mamma, come spiegato da lei stessa all’epoca con un post sui social). Prende poi parte anche alla nuova edizione del programma al fianco di Donatella Rettore, e vi rimane fino alla quarta puntata. Il suo ritorno in televisione le ha permesso di collezionare ulteriori esperienze, come a Vieni da me, condotto da Caterina Balivo. In una puntata del programma, ha svelato alla Balivo di non sapere l’identità del padre biologico. “Purtroppo io non so chi è mio padre. Mia mamma ha avuto un rapporto con quest’uomo, di quelli fugaci, se ne è andato e io sono rimasta con lei”.

L’incidente nel 2022

Nel 2022, Donatella Milani ha avuto un incidente d’auto: tutto è andato per il meglio, e su Instagram la cantante e vocal coach ha spiegato le sue condizioni. “Fino all’ultimo ero molto indecisa se mettere o no questa foto. Ma poi ho pensato che un salutino da fatto da voi amici, mi avrebbe un po’ confortato. Ho avuto un incidente d’auto, mi ha attraversato un cane. Dovrò restare cosi almeno un mese, ma per fortuna sono qui a raccontare”. Tutto si è risolto per il meglio, e oggi la cantante è una delle icone della musica, complici la sua voce e un talento versatile per la scrittura.