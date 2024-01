Sanremo 2024, Donatella Rettore a Domenica In: “Non è detto che non ci sia”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

La scena musicale italiana si accende con anticipazioni che bruciano come la pizza appena sfornata. La nostra diva rock, Donatella Rettore, ha infatti lasciato trapelare un indizio su Sanremo 2024 durante l’ultima puntata di Domenica In. Con la sua presenza carismatica e la verve che la contraddistingue, ha fatto vibrare il pubblico a casa con un “spoiler” che sa di promessa: potremmo vederla brillare sul palco dell’Ariston a febbraio.

Donatella Rettore, l’indizio e l’attesa per Sanremo 2024

Nella prima puntata del 2024 di Domenica In, Mara Venier ha inaugurato l’anno nuovo con una carrellata di stelle che hanno segnato la storia della canzone italiana, regalando un tributo speciale al Festival di Sanremo. Gli ospiti, icone indiscusse del panorama musicale come Nicola di Bari, Bobby Solo, e i Cugini di Campagna, hanno portato un soffio di nostalgia e classe sul palco di Rai 1, mentre Marina Occhiena dei Ricchi e Poveri ha aggiunto una nota di ricordi dorati.

L’atmosfera era elettrica, e tra le note nostalgiche di icone come Nicola di Bari e Bobby Solo, è stata Donatella Rettore a rubare la scena. “Non è detto che tu non mi veda a Sanremo 2024” ha detto, lasciando Mara Venier e il pubblico a bocca aperta.Mara ha replicato subito: “Quest’anno?” e la risposta immediata senza troppi giri di parole della Rettore è stata: “Già. Ho dato un piccolo spoiler”. Con la sua possibile presenza confermata, il Festival si arricchisce di una certezza: il palco sarà suo, che si tratti di competizione o di ospitata è ancora un mistero, ma una cosa è chiara: il quinto Sanremo sotto la conduzione di Amadeus promette di essere scoppiettante.

Donatella Rettore e la sua storia con Sanremo

Donatella Rettore, con la sua presenza iconica e la sua musica inconfondibile, è una figura che si intreccia con la storia di Sanremo, ma con una presenza sporadica che ha sempre lasciato il pubblico volere di più. Nonostante una carriera costellata di successi, le sue apparizioni sul palco dell’Ariston si contano sulle dita di una mano: dall’esordio con Capelli sciolti nel 1974 a Chimica nel 2022, ogni sua partecipazione è stata un evento. Oggi, durante la trasmissione di Domenica In, con la spontaneità che la caratterizza, Rettore ha fatto intendere il suo ritorno a Sanremo nel 2024, sollevando un velo di mistero e anticipazione. Mara Venier, sorpresa da questa rivelazione, ne è rimasta senza parole, riflettendo la curiosità e l’eccitazione del pubblico a casa.

La domanda ora è: come reagirà Amadeus, il direttore artistico del Festival e maestro della riservatezza, a questo annunciato ritorno di Rettore? Tradizionalmente, le notizie su Sanremo sono dispensate con parsimonia e solo attraverso canali ufficiali, spesso con annunci strategici al Tg1. La spontaneità di Rettore potrebbe essere un indizio di un cambio di rotta nell’annuncio delle novità sanremesi o semplicemente una scintilla lanciata per accendere il fuoco dell’attesa. La conferma ufficiale è ancora avvolta nel mistero e il mondo dello spettacolo è in attesa di vedere se e come Amadeus accoglierà questa notizia. Il suo stile misurato e la sua abilità nel mantenere il suspense fanno parte del fascino che precede ogni edizione del Festival, rendendo ogni anticipazione un pezzo di un puzzle che solo lui sa come comporre. La reazione di Amadeus, dunque, sarà tanto attesa quanto lo sarà il ritorno di Rettore sul palco più celebre d’Italia.