Fonte: Ansa Franco Anelli, chi era il giurista rettore dell'Università Cattolica

Milano è in lutto per la tragica scomparsa di Franco Anelli, figura di spicco dell’Università Cattolica, che è scomparso all’età di 61 anni. Anelli, avvocato e giurista di grande fama, ricopriva il ruolo di rettore dell’Università Cattolica di Milano, un’istituzione alla quale aveva dedicato gran parte della sua vita e delle sue energie.

La sua morte è avvolta nel mistero.

Una tragica serata

La sera del 23 maggio si è trasformata in un incubo per chi lo conosceva. Franco Anelli è stato trovato senza vita nel cortile della sua abitazione in via Luigi Illica, intorno alle 22.20. Le prime ipotesi parlano di un gesto estremo, ma le autorità stanno ancora indagando per chiarire tutti i dettagli. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori, per Anelli non c’è stato nulla da fare. Gli investigatori escludono la possibilità di un intervento esterno e stanno cercando eventuali messaggi che possano spiegare l’accaduto.

Chi era Franco Anelli

Anelli era rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dal 2013, e questo era il suo terzo mandato, che peraltro stava anche per terminare. Laureatosi in Legge e Giurisprudenza presso lo stesso ateneo, Anelli ha dedicato la sua carriera all’insegnamento e alla ricerca, diventando docente di Istituzioni di diritto privato.

La sua passione per l’educazione e il suo impegno instancabile sono stati riconosciuti anche dal Papa, che due anni fa lo ha nominato consultore della Congregazione per l’educazione cattolica.

I messaggi di cordoglio

L’Università Cattolica ha espresso il suo dolore con un messaggio che racchiude il profondo affetto e la stima per il loro rettore: “Con profonda costernazione la Comunità dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari”.

Franco Anelli era una persona appassionata e dedicata al suo lavoro, sempre pronta a sostenere e guidare gli studenti e i colleghi. La sua leadership all’Università Cattolica è stata caratterizzata da un impegno costante per l’eccellenza accademica e la crescita personale di ogni studente.

Una comunità in lutto

Il vuoto lasciato dalla sua scomparsa si è fatto sentire subito nella comunità accademica e oltre. Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, ha espresso il suo cordoglio con parole di grande affetto: “Partecipo al dolore dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli Irccs per la tragica scomparsa del Magnifico Rettore, Prof. Franco Anelli. In questo momento di sgomento, a nome dell’Episcopato italiano, esprimo cordoglio alla sua mamma, ai suoi cari e alla comunità tutta dell’Ateneo e del Policlinico, cui ha dedicato la sua esistenza. Assicuro la preghiera della nostra Chiesa, affidando il caro Prof. Anelli alla misericordia del Padre”.

Anche Elena Bonetti, vicepresidente di Azione, ha voluto ricordarlo con un pensiero su X: “Il mio più profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia del Prof. Franco Anelli e a tutta la comunità accademica dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, che ha perso un uomo di straordinaria cultura e visione educativa”.