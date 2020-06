Roberta Morise via da I Fatti Vostri, al suo posto Samantha Togni: l’indiscrezione

editato in: da

Nuova rivoluzione a I Fatti Vostri: Roberta Morise sarebbe pronta all’addio, lasciando il posto a Samantha Togni, volto amatissimo di Ballando con le Stelle. Secondo TvBlog la presentatrice, dopo aver condotto lo show accanto a Giancarlo Magalli, potrebbe presto abbandonare la trasmissione per tentare nuove avventure televisive. Per sostituirla sarebbe già pronta una lista di showgirl, fra cui spunta il nome di Samantha Togni.

La ballerina non ha mai nascosto la voglia di prendere parte a un nuovo progetto televisivo e I Fatti Vostri potrebbe essere la sua grande occasione. Per anni la Togni è stato un pilastro di Ballando con le Stelle, ma dopo le nozze con il chirurgo Mario Russo ha preso una decisione importante: non sarà nella prossima edizione dello show di Milly Carlucci. A svelare i motivi di questa scelta era stata proprio lei qualche mese fa. “Milly era molto dispiaciuta – aveva confessato -. Mi ha detto che capiva la mia scelta e la mia volontà di crescita e che comprendeva la mia voglia di cimentarmi con qualcosa di nuovo […] Ho chiesto a Milly se avesse voluto inserirmi nel programma con un nuovo ruolo da studiare, ma lei mi ha detto che non riusciva a immaginarmi in una veste diversa da quella di insegnante. Perciò l’ho salutata con grande affetto e le ho detto che avrei seguito Ballando con le Stelle da casa. Farò così non appena tornerà in onda”.

Samantha sarà al timone de I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli? Per ora non ci sono certezze soprattutto perché, come riferisce TvBlog, la Togni non sarebbe l’unica in lizza per condurre lo show. A contendersi il posto con lei ci sarebbe Veronica Maya visto che entrambe sono “stimate dal direttore di Rai Due Ludovico Di Meo”. Si parla anche di Stefania Orlando e Elisa Slivestrin, giornalista che in passato ha condotto Settenote su Rai Uno. Resta un mistero il destino della Morise anche se, secondo alcune indiscrezioni, alla base dell’addio non ci sarebbe nessun attrito con Magalli, come era accaduto in passato per Adriana Volpe, al centro di una lunga lite con il conduttore.