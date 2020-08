Al Bano e Loredana Lecciso pronti alle nozze. Ma Yari non sarebbe d’accordo

editato in: da

Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso oggi

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sarebbero pronti alle nozze, ma Yari non sarebbe d’accordo a causa di alcuni contrasti con la showgirl pugliese. A svelarlo è il settimanale Nuovo, secondo cui la coppia sarebbe pronta a fare il grande passo dopo oltre dieci anni d’amore e due figli: Jasmine e Bido. L’amore procede a gonfie vele e il ritorno di fiamma ha portato grande serenità a Cellino San Marco dove vivono i due.

Archiviati i problemi del passato, Al Bano e Loredana vorrebbero rendere ancora più stabile la loro relazione. Era il 1970 quando Romina Power e il cantante si sposarono, la coppia ha avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Nel 1994 la primogenita scomparve, un dramma che ancora oggi fa soffrire molto i due cantanti e che li portò, purtroppo, ad allontanarsi. Nel 1999 la separazione fra Romina e Al Bano portò alla fine di un’epoca.

All’inizio degli anni Duemila, Al Bano incontrò Loredana Lecciso: un amore che ha regalato di nuovo il sorriso all’artista pugliese e che, fra alti e bassi, è continuato sino ad oggi. Di recente Carrisi aveva fatto chiarezza riguardo il legame con la showgirl, smentendo, per l’ennesima volta, l’esistenza di un triangolo amoroso con Romina. “Allora, chiariamo una volta per tutte – aveva dichiarato al settimanale Oggi -: io sono stato sposato per trent’anni con Romina, e poi è andata a finire com’è andata a finire. In seguito mi sono rifatto una vita e ne avevo anche diritto. Ho un grande amore per i miei figli di primo e di secondo letto, e non voglio che ci siano discrepanze fra le due situazioni. Quando mi esibisco con Romina, sul palco, mi trovo molto bene con lei. Poi per il resto, nel privato, adesso e da un bel po’ di tempo, la mia vita è un’altra. Questo è quanto”.

Secondo Riccardo Signoretti ora Loredana e Al Bano starebbero progettando il matrimonio. “Il prossimo passo saranno le nozze”, si legge su Nuovo. L’unico ostacolo sarebbe rappresentato da alcuni attriti fra la Lecciso e Yari. Carrisi Junior e la showgirl si sarebbero scontrati a causa di alcune questioni artistiche.

“Secondo gli amici – si legge su Nuovo -, tra i due ci sarebbe stata una lite che ha spinto il giovane a lasciare Cellino e a fare tappa in Croazia per raggiungere mamma Romina”.