Al Bano e Loredana Lecciso sorridono su Instagram con Bocelli

Continua l’estate di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, fra amici e risate a Cellino San Marco. Questa volta la coppia ha ospitato Andrea Bocelli, che è arrivato in Puglia con la moglie Veronica Berti. Sul profilo Instagram, della showgirl pugliese è apparsa una foto che ritrae le due coppie durante un momento di relax. “#picofyesterday #home #puglia #love #feelgood #instamoment”, ha scritto Loredana che nelle immagini appare molto felice accanto ad Al Bano.

I due, dopo una breve separazione, si sono ritrovati e ora hanno deciso di vivere appieno la loro storia d’amore. Da tempo vivono insieme a Cellino San Marco, con loro anche i due figli: Jasmine e Bido. Dopo la partenza di Romina Power, che ha lasciato la Puglia per raggiungere la figlia Cristel (e i nipotini) in Croazia, nella tenuta di famiglia si sono avvicendati tanti amici. Da Gianni Morandi con la moglie Anna, a Simona Ventura, sino a Bocelli: in tanti hanno scelto di raggiungere le tenute di Cellino San Marco per fare visita ad Al Bano.

A 77 anni, il cantate sembra aver trovato finalmente la serenità accanto a Loredana Lecciso. Anche il rapporto con Romina Power è migliorato, tanto che l’attrice americana ha trascorso il lockdown nella tenuta. Qualche tempo fa, reduce dall’ennesimo gossip su un triangolo amoroso fra le donne della sua vita, Al Bano aveva chiarito il rapporto con entrambe. “Allora, chiariamo una volta per tutte – aveva detto al settimanale Oggi -: io sono stato sposato per trent’anni con Romina, e poi è andata a finire com’è andata a finire. In seguito mi sono rifatto una vita e ne avevo anche diritto. Ho un grande amore per i miei figli di primo e di secondo letto, e non voglio che ci siano discrepanze fra le due situazioni. Quando mi esibisco con Romina, sul palco, mi trovo molto bene con lei. Poi per il resto, nel privato, adesso e da un bel po’ di tempo, la mia vita è un’altra. Questo è quanto”.