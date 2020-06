Detto Fatto, Jonathan: “Gigi D’Alessio ha dedicato una canzone a Bianca Guaccero”

editato in: da

“Gigi D’Alessio ha dedicato una canzone a Bianca Guaccero”. A svelarlo è Jonathan durante una puntata di Detto Fatto in cui ha parlato del legame fra il cantante napoletano, ex di Anna Tatangelo, e la conduttrice. Nel corso dell’ormai famosissima SuperClassifica, l’ex gieffino ha rivelato le canzoni dedicate ai personaggi famosi. “Gigi D’Alessio non ha dedicato una canzone solo a Donna Sophia, ma anche a Donna Bianca Guaccero“, ha detto, imbarazzando la Guaccero che si è affrettata a smentire.

“Ma non è vero – ha replicato -. Guarda ti sbagli non ha mai dedicato niente Gigi D’Alessio a me”. Jonathan Kashanian però non si è arreso e ha fatto ascoltare al pubblico una parte del brano che Gigi avrebbe dedicato a Bianca e che recita: “Il tuo maglione lungo sulle mani […]” tratto dal singolo Non dirgli mai. Il gesto di Jonathan ha divertito molto la Guaccero che è scoppiata a ridere, cogliendo l’ironia del momento. “Gigi tu hai dedicato un pezzo a Bianca e non a me? Sono molto geloso – ha aggiunto Jonathan -. Adesso ti chiamo in diretta”.

Al timone di Detto Fatto da due anni, la Guaccero è riuscita a conquistare il pubblico televisivo dopo l’addio di Caterina Balivo, passata a Vieni da Me (che quest’anno ha annunciato di voler lasciare). Attrice, cantante e conduttrice, Bianca è un’artista a tutto tondo e di grande talento. Nonostante sia un personaggio pubblico, è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. In passato ha vissuto una lunga love story con il calciatore Nicola Ventola (con cui è rimasta amica), si è poi sposata con Dario Acocella da cui ha avuto la figlia Alice. La presentatrice non ha mai nascosto la volontà di avere un altro figlio e il sogno di trovare il grande amore.

“Sono single, ma ho un approccio molto rilassato alla questione – aveva confessato di recente -. Vivo il presente e il futuro lo costruisco con i tasselli che aggiungo giorno dopo giorno al mosaico della mia vita. Sono diventata più fatalista, non faccio programmi. Sono più libera di testa e non ho aspettative che, se disattese, mi farebbero restare male. E poi ho accanto a me l’amore più puro: mia figlia”.