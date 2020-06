Elettra Lamborghini splende in bikini e risponde alle critiche su La Isla

editato in: da

Elettra Lamborghini splende in bikini su Instagram e risponde alle critiche su La Isla. L’ereditiera ha da poco presentato il nuovo singolo realizzato con Giusy Ferreri che si candida a diventare una delle hit più ballate e cantante dell’estate 2020. La canzone ha ottenuto da subito un buon riscontro da parte dei fan di Elettra che attendevano da tempo di scoprire il nuovissimo brano dopo il successo di Sanremo con Amadeus e Fiorello.

La canzone ha ottenuto molti consensi, ma anche qualche critica. Ed è proprio a chi ha bocciato La Isla che Elettra si è rivolta su Twitter. “Sapete solo sminuire, non ne avete per NESSUNO!”, ha tuonato l’ereditiera che non si è fatta però buttare giù dalle critiche. Sempre sorridente e positiva, la Lamborghini poco dopo ha pubblicato nelle Stories il backstage del video del singolo. Sui social Elettra si è mostrata in bikini, svelando un fisico scolpito da sport e vita sana.

Nel frattempo l’ereditiera si prepara alle nozze con Afrojack, il dj olandese che ha chiesto la sua mano nel Natale 2020 con una romantica proposta fatta di fronte a tutta la famiglia della cantante. La coppia si sposerà a settembre, Elettra sta organizzando le nozze con il wedding planner Enzo Miccio, fra location e abiti da sposa da sogno. Fra i suoi progetti futuri, oltre alla musica, anche un figlio. “A me piacerebbe tantissimo – ha confessato qualche tempo fa a Verissimo -, ci abbiamo anche pensato ma prima voglio un Grammy. Sono una persona che ci sbatte molto la testa, il mio focus adesso è la musica. Anche perché sarei tanto attaccata a mio figlio che potrei fare solo la mamma […] Un bambino è un sogno, ci penso da un po’ – ha aggiunto, parlando anche di adozione -: è una cosa talmente bella… ci sono un sacco di bimbi che non hanno mamma e papà. Vorrei andare personalmente io in Africa, anche se mi sono informata e so che non è una cosa facilissima. Con il tempo, adesso mi sento ancora giovane e so di avere 25 anni e non lo nascondo”.