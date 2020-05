Amadeus svela un segreto su Giovanna e pensa a Sanremo 2021

editato in: da

Il fatto che la coppia formata da Amadeus e Giovanna Civitillo sia praticamente inossidabile è ben noto. A darne certezza è stata l’edizione 2020 di Sanremo, durante la quale la moglie del conduttore è stata sempre presente ma con una discrezione straordinaria: una protagonista silenziosa e commossa per il successo del suo compagno, che ha conquistato il cuore del pubblico.

La passata edizione del Festival di Sanremo, d’altro canto, ha consacrato Amadeus a conduttore d’eccellenza. Con la sua pacatezza e il suo aplomb è riuscito a portare avanti un’edizione senza precedenti, sia per contenuti che per avvenimenti fuori dagli schemi.

Adesso, complice il periodo di confinamento sociale, lo showman e la moglie stanno passando molto tempo fianco a fianco nel loro appartamento di Roma. E, come si poteva già supporre vedendo Amadeus all’opera sul palco, la loro quotidianità non è priva di scenette esilaranti e momenti divertenti.

A dirlo sono stati gli stessi Giovanna e Amadeus, in un’intervista ad Aciclico Tv, durante la quale il conduttore ha rivelato un piccolo segreto sulla moglie, che non sopporterebbe il suo modo di fare una specifica faccenda domestica:

Sono bravissimo a lavare i piatti. Però ho un metodo tutto mio che mia moglie non approva: parto dalle posate, poi i bicchieri, i piatti e per ultime le pentole.

Ma non solo. A quanto pare la bella Giovanna si occuperebbe da sola di far studiare e “mettere in riga” il figlio Josè Alberto. Il motivo lo ha spiegato sempre Amadeus, confermando la sua attitudine da eterno ragazzino:

A Josè ci pensa lei… sennò non è uno il bambino da sgridare, ma sono due! Sgrida anche me! Lui mi compra con un bacio e un abbraccio!

Tra una faccenda e un momento dedicato ai compiti del figlio, la coppia però non sta con le mani in mano: affiatati come sempre, starebbero pensando a come realizzare un indimenticabile Sanremo 2021. Com’è ben noto, il conduttore è riuscito a convincere la sua eccezionale spalla – nonché amico di sempre – Fiorello, ma ha grandi piani per quelli che saranno gli altri ospiti delle quattro serate.

Giovanna e Amadeus starebbero infatti pensando a Maria De Filippi, tra gli altri nomi e il conduttore – come ha rivelato a Mara Venier – sarebbe sempre al telefono per aggiudicarsi nomi inaspettati che amplierebbero il tipo di intrattenimento del Festival.

L’idea alla base, infatti, è quella di lavorare a un format inedito e diverso da quello dello scorso anno per evitare l’effetto “replica”. Insomma, Amadeus non perde tempo e sta facendo fruttare questo periodo di stop, grazie anche all’imprescindibile aiuto della moglie.