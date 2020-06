Chi è Asia Gagliano, la fidanzata di John Peter Sloan: “Non ci saremmo mai lasciati”

editato in: da

Si chiama Asia Gagliano la giovane fidanzata di John Peter Sloan, comico di Zelig e artista che insegnava l’inglese in tv in modo divertente. Ironico e incredibilmente sensibile, l’artista britannico (che da tempo viveva in Italia), è morto lo scorso 25 maggio. La sua scomparsa ha addolorato i fan di Zelig (che l’hanno ricordato anche nello speciale condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio), soprattutto perché John aveva solo 51 anni. A portarlo via una crisi respiratoria, come ha svelato la sua compagna Asia, accanto a lui sino alla fine, legata a Sloan da sei anni.

La coppia viveva a Melfi, unita dall’amore per il mare e per gli animali. Una love story nata nel 2014, divisa fra Milano e la Sicilia, dove i due innamorati si erano trasferiti due anni fa. “John era impressionato dalla vita semplice di Menfi – ha raccontato Asia a Il Giornale di Sicilia -, adorava i ritmi lenti della campagna o tuffarsi in mare in pieno inverno. S’è innamorato della Sicilia di cui odiava solo il fatto che i cani vengono abbandonati […] Quattro anni fa gli dissi che avrei voluto cambiare vita tornando a Menfi ma l’avrei fatto solo con lui. Mi avrebbe seguita dovunque così scelsi la casa a contrada Fiori. Dentro di me, ero convinta che presto saremmo tornati a Milano, che qui si sarebbe annoiato. Invece, s’è innamorato della Sicilia”.

Un amore grande quello fra Asia Gagliano e John Peter Sloan, che era anche papà di Dhalissia, la figlia nata da una precedente relazione. Riservata e lontana dai riflettori, la 24enne ha ricordato su Instagram il compagno con un post commovente. “Siamo rimasti sempre insieme, 6 anni nel bene e nel male, fino all’ultimo respiro – ha scritto postando una foto della coppia di spalle -. Non ci siamo mai allontanati se non per qualche giorno. Due calamite, due guerre e menti opposte, ma sempre insieme. L’uno dipendente dall’altro. Non siamo riusciti a staccarci nemmeno provandoci. Io e te. Per sempre. Sei stato per me un padre – ha aggiunto Asia -, un insegnante, un mentore, un confidente, un amico, un rompi pa**e assurdo e una super cozza gelosa, ma soprattutto… il mio GRANDE AMORE. Non posso spiegare a parole il dolore che si prova veder andar via la propria metà. Ho il cuore in mille pezzi. E al momento non so come farò a superare e a ripartire da questa perdita così grande”.