Chi è Dhalissia, la figlia di John Peter Sloan

Si chiama Dhalissia, la figlia di John Peter Sloan, il vero grande amore nella vita del comico e attore inglese. Divisa fra la Gran Bretagna e l’Italia, proprio come il suo famoso papà, era legatissima al volto di Zelig (programma tornato di recente), scomparso all’improvviso a causa di una crisi respiratoria a soli 51 anni.

Ironico e con uno spirito avventuroso, John aveva lasciato l’Inghilterra e Birmingham, dove era nato, per girare l’Europa. Appassionato di musica e chitarrista, aveva fondato una band, The Max, attiva sino al 2000, anno della nascita di sua figlia. Chioma scura e sguardo intenso, Dhalissia ha ereditato dal padre una bella voce e la passione per la musica, tanto che ha spesso cantato i brani inseriti nei video creati da Sloan.

Di Dhalissia, che ha sempre vissuto in Italia con suo padre, si sa poco e niente. La giovane ha un profilo Instagram che però non aggiorna da diverso tempo. Tutto ciò che sappiamo di lei è stato raccontato da John Peter che amava follemente sua figlia, tanto da avere inventato per lei un nome così particolare.

“È un nome che ho inventato io – aveva svelato qualche tempo fa ospite di Le parole della settimana su Rai Tre -, perché mi chiamo John che è come dire Pasquale a Napoli: e invece volevo che lei fosse unica perché per me lo è […] Quando era più piccola non lo apprezzava molto”.

“A 17 anni come molti miei coetanei ho lasciato la mia casa, mia madre non vedeva l’ora che io levassi le tende, sono un inglese molto atipico io – aveva svelato a Il Quotidiano qualche tempo fa -. Ho iniziato a girare l’ Europa con la chitarra, facevo il busker, il cantante di strada, prima in Spagna, Olanda, Germania poi finalmente sono arrivato a casa, in Italia. La nascita di mia figlia Dhalissia ha cambiato la mia vita. Ho capito che dovevo finirla di stare sulla strada che prima o poi sarei finito male”.

In passato John Peter Sloan non aveva mai parlato della madre di Dhalissia, ma non aveva mai nascosto il grande amore per la figlia. Protagonista di alcuni video postati su Facebook e di tanti commenti divertenti, la giovane aveva un legame fortissimo con il suo papà.