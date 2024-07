Addio a Judy Belushi-Pisano, una vita spesa per onorare la memoria di John

Fonte: Getty Images Judy Belushi-Pisano nel 2012

Con un lungo e sentito post sulle pagine social di John Belushi, è stata annunciata la morte di Judy Belushi-Pisano. Una vita, la sua, dedicata al ricordo e alla memoria di John e alla Blues Brothers Band. Una donna fortissima, che non ha mai smesso di sostenere il marchio, un’incrollabile devozione che è stata citata anche nel post di addio della famiglia.

Judy Belushi-Pisano è morta a 73 anni: l’annuncio della famiglia

“Oggi i nostri cuori sono pesanti: salutiamo la nostra dolce Judy. La sua incrollabile devozione e il genio creativo insieme a Dan Aykroyd e John Belushi hanno dato vita ai Blues Brothers, una testimonianza senza tempo del potere della musica e delle risate. Negli anni successivi alla morte di John nel 1982, Judy ha onorato la sua vita e ha sostenuto la sua eredità e il marchio Blues Brothers. Nel salutarci, ci impegniamo a continuare il suo lavoro, assicurando che l’eredità di John e dei Blues Brothers non svaniranno mai. Non c’era nessuno come lei. Judy ha fatto sentire tutti amati. Non giudicava, era leggera, divertente e pura. Potevi essere veramente te stesso con lei, e questo era un dono. Le famiglie Belushi e Pisano porteranno per sempre il vostro amore nei loro cuori”.

Il comunicato è stato condiviso nella pagina social dedicata a John Belushi: un lungo addio a cui migliaia si sono uniti, per una scomparsa che tocca tantissimi. Nata il 7 gennaio 1951 a Wheaton, Illinois, ha frequentato la stessa scuola di John Belushi, dove si sono conosciuti. Il Martha’s Vineyard Times ha riferito che da tempo la donna stava combattendo contro il cancro.

La carriera

Fonte: IPA

Giovani e bellissimi, una storia non priva di difficoltà, di dipendenze e di dolore, ma anche tanto amore, che è rimasto anche dopo la scomparsa improvvisa di John Belushi e le seconde nozze con Victor Pisano, da cui si è separata nel 2010 dopo essersi sposata nel 1990. Il primo matrimonio con Belushi, terminato nel 1982, anno in cui è morto per overdose, il 5 marzo, all’età di 33 anni. Una carriera lunghissima: ha lavorato come attrice in The Blues Brothers e Animal House, Nothing Lasts Forever e All Downhill From Here, ed è stata produttrice in The Best of John Belushi e John Belushi: Dancing on the Edge. Stando alla scheda IMDb, stava lavorando a una serie televisiva sui Blues Brothers.

Il cancro nel 2020

Nel 2020, a Judy Belushi-Pisano è stato diagnosticato un cancro all’endometrio. Nel 2023, ha iniziato le cure palliative. Al suo fianco, nella lotta contro la malattia, Luke Pisano, il figlio avuto in seconde nozze con Victor. “Ci mancherà terribilmente la sua compagnia”, ha detto Luke, che ha descritto la mamma come “fantastica, una sorella amata e una persona speciale”. Oltre a Luke, ha lasciato le figlie Vanessa, Rebecca e Jessica e i nipoti Avery, Ella, Logan, Olivia, Henry e Nico. A People, in un’intervista, Judy aveva onorato la memoria di John Belushi: “Non era perfetto. Ma era un essere umano completo: premuroso, avventuroso e gentile. E non solo faceva ridere le persone, le faceva sentire comprese”.