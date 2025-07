Morta la mamma di Kate Beckinsale: “Era la bussola della mia vita”

IPA Kate Beckinsale

Judy Loe, la mamma dell’attrice Kate Beckinsale, è morta all’età di 78 anni dopo la diagnosi di cancro al quarto stadio. La Beckinsale ha annunciato la sua scomparsa con un post su Instagram, dove si dice paralizzata dal dolore: solo un anno fa, alla mamma era stato diagnosticato il cancro, e l’attrice aveva trascorso gli ultimi mesi al suo fianco, cantando per lei.

Kate Beckinsale ha condiviso il post su Instagram solo perché, dopo aver registrato il certificato di morte, la notizia della scomparsa dell’amatissima mamma Judy sarà di dominio pubblico. “È morta la notte del 15 luglio tra le mie braccia dopo una sofferenza incommensurabile”. Si è scusata con le amiche della madre e con le persone a lei vicine che lo hanno scoperto attraverso un annuncio su Instagram, ma il dolore è per lei paralizzante.

“Jude era la bussola della mia vita, l’amore della mia vita”, ha ricordato la mamma come una donna che ha perdonato tanto, che è sempre stata coraggiosa e che non ha mai smesso di credere nel bene e nelle persone, nonostante tutto. “Mamma, ti amo così tanto. Questa è stata la mia più grande paura da quando ho trovato mio padre morto a cinque anni”. Figlia dell’attore Richard Beckinsale, quest’ultimo è scomparso a causa di un infarto all’età di soli 31 anni. Proprio a luglio dell’anno scorso, nel 2024, alla madre era stato diagnosticato un cancro al quarto stadio.

Chi era Judy Loe, la mamma di Kate Beckinsale

Judith “Judy” Margaret Loe è stata un’attrice inglese: nata a Urmston, nel Lancashire, il 6 marzo 1947, ha frequentato la Urmston Grammar School e l’Università di Birmingham, dove si è laureata in lettere e teatro. Aveva preso parte al musical Hair, dove era nel cast originale: aveva fatto il suo debutto sulla televisione britannica con il programma Thames Television Ace of Wands, per poi apparire come guest star in diverse serie, tra cui Z-Cars, Dixon of the Dock Green, Man at the Top. Sentimentalmente è stata legata a Richard Beckinsale, padre di Kate, dal 1977 fino alla sua morte nel 1979: si era poi risposata in seguito con Roy Battersby, venuto a mancare il 10 gennaio 2024 all’età di 87 anni.

Il periodo più buio di Kate Beckinsale

L’attrice non ha attraversato un periodo facile negli ultimi anni: segnata dalla scomparsa del patrigno Roy, a cui era profondamente legata, lei stessa ha “rimproverato” alcuni fan che le hanno fatto notare la perdita di peso. “Sto attraversando uno dei periodi più dolorosi della mia vita. Il corpo tiene il punteggio. (…) Se non è una critica, è un’opinione passivo-aggressiva completamente inutile da parte di qualcuno che non conosco e che non sa nulla della mia situazione. Quindi la prossima volta che ti viene voglia di commentare il corpo di qualcuno, ti suggerisco di tenertelo per te”. L’attrice è stata ricoverata a marzo 2024 in ospedale, a causa di un foro nell’esofago. “Ho perso molto peso a causa dello stress e del dolore, molto in fretta”. Ora l’addio più difficile per lei.