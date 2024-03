Un periodo complesso per Kate Beckinsale, che negli ultimi mesi si è ritrovata a fronteggiare i problemi di salute della mamma e la scomparsa del patrigno a gennaio. In occasione della Festa della Mamma, per celebrare questo giorno speciale, ha condiviso un tributo: all’interno del carosello su Instagram sono presenti alcuni scatti non solo della madre, ma della Beckinsale in ospedale. Preoccupazione per l’attrice, che non ha fornito ulteriori dettagli in merito all’ospedalizzazione.

Kate Beckinsale, il ricovero in ospedale

Occhi lucidi, sguardo triste: nelle foto condivise dall’ospedale, Kate Beckinsale è irriconoscibile. Non è la prima volta che l’attrice viene ricoverata in ospedale: è già successo nel 2019, a seguito della rottura di una cisti ovarica. Al momento, non si conoscono le sue condizioni, né la data effettiva dell’ospedalizzazione: nel carosello su Instagram, ci sono diverse foto dedicate alla sua mamma, Judy Loe, per poi mostrarsi sul letto d’ospedale.

“Buon compleanno e Festa della Mamma alla mia incredibile madre. Grazie a tutti coloro che ci amano e ci supportano anche quando le cose vanno male”. Una didascalia che dice molto: di recente, la Beckinsale si sta prendendo cura della mamma, che ha seri problemi di salute. L’equilibrio familiare si è spezzato a gennaio 2024, quando è morto il patrigno Roy Battersby, regista televisivo britannico. Spirato a Los Angeles il 10 gennaio a seguito di un ictus, Battersby stava combattendo contro il cancro. La Beckinsale, dopo aver appreso del malore del patrigno, si è recata in ospedale fuggendo dalla cerimonia dei Golden Globes.

Come sta Kate Beckinsale

Negli scorsi mesi, la Beckinsale è stata accusata di essersi sottoposta a botox e filler. La risposta non è tardata ad arrivare: “In realtà non posso sottopormi a questi trattamenti. Ho una condizione chiamata Sindrome da Attivazione dei Mastociti, che è una lotta quotidiana di enorme fatica. Significa che reagisco male a centinaia di cose”. Nel post condiviso su Instagram, tuttavia, al di là degli scatti che la ritraggono in ospedale, non sono presenti informazioni in merito alla sua salute.

“Buon tutto, mamma. La tua lotta per la felicità, nonostante le lacrime di dolore, è un’esperienza: quella di guardare un guerriero da vicino”. Così ha concluso la didascalia, e naturalmente è enorme la preoccupazione dei fan, che hanno chiesto alla Beckinsale di informarli sulle sue condizioni di salute. Una delle ultime volte in cui l’attrice ha reso pubblico un problema di salute è stato nel 2019, quando ha subito la rottura di una cisti ovarica. Nel 2021, invece, si è recata in ospedale a causa di un infortunio alla schiena.

Anche all’epoca, l’attrice ha in ogni caso rivelato i dettagli in merito ai problemi di salute solamente dopo tempo, e non nell’immediato, mantenendo il massimo riserbo. Al suo fianco, in ospedale, c’è anche un’amica in visita: la Beckinsale si è limitata a ringraziare coloro che si sono occupati di lei, così come dei suoi amati cani. “Grazie a chi ci ricorda cose felici, anche quando non possiamo”. Ora, non resta che attendere un commento dai rappresentanti della Beckinsale, che ha sempre voluto evitare speculazioni sulla sua salute mentale e fisica.