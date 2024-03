Kate Middleton, ultime notizie: “In ospedale non è stata operata, soffre di altro”

Nuove indiscrezioni sostengono che Kate Middleton soffra di disturbi alimentari, per questo è stata ricoverata in ospedale ma non ha subito alcun intervento

15-marzo

Non si placa la polemica che sta investendo Kate Middleton dopo il tragico errore della foto ritoccata. E se la pubblicazione di quell’immagine “disgraziata” doveva servire a placare le teorie complottiste, ha avuto invece l’effetto contrario. Così ora spunta una discrezione secondo la quale la Principessa del Galles non ha subito alcuna operazione chirurgica. Ma è stato necessario il ricovero per un disturbo di cui soffre da anni e che riguarda il suo rapporto col cibo.

Kate Middleton, il vero motivo del ricovero

Mentre la foto per la festa della mamma ha creato non pochi problemi a livello istituzionale, tanto da aver minato la fiducia dei media nei confronti della Monarchia – CNN si riserva per tanto di controllare tutte le foto che saranno pubblicate da Buckingham Palace – nuove teorie emergono sulle reali condizioni di salute di Kate Middleton.

Dopo aver detto aver speculato sul carattere violento di William che l’avrebbe picchiata, adesso nuove indiscrezioni parlano di un disturbo alimentare di cui la Principessa soffrirebbe da anni. In effetti, non è la prima volta che si diffondono rumors su presunti problemi che Kate avrebbe col cibo. Da qui la sua estrema magrezza. Anche durante le tre gravidanze ha avuto forti nausee che l’hanno costretta anche ad andare in ospedale, perché stava deperendo. Persino Meghan Markle si sarebbe soffermata su questi disturbi alimentari della cognata.

Adesso si mormora che Kate sia stata ricoverata in ospedale non per sottoporsi a un intervento chirurgico ma per curare tali disturbi che si sarebbero aggravati durante il periodo natalizio.

Un’ ipotesi per cui naturalmente non ci sono prove concrete. Anche se, in generale, la vita stressante di Lady Middleton piena di impegni di lavoro e con tre figli da gestire può aver contribuito a creare un rapporto col cibo non sempre sano. Qualcuno si è persino spinto a parlare di “stressoressia” che colpisce soprattutto le “donne multitasking”. Anche Lady Diana ammise di essere bulimica a seguita della insopportabile vita di Corte.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, la prova del suo malessere

La direttrice editoriale francese Adélaïde de Clermont ha sottolineato che la prova di questi presunti disturbi alimentari di cui soffrirebbe Kate sono provati dai tagli che spesso ha sulle dita delle mani. Stando alla giornalista infatti tali piccole ferite sono “segni che soffre di bulimia o anoressia”. Insomma, queste microlesioni alle dita, su cui i media hanno spesso insistito molto, sarebbero di fatto dei segnali che qualcosa non va.

Kate Middleton, voci di divorzio

Alle teorie complottiste sulle condizioni di salute della Principessa del Galles, si aggiungono le malelingue che parlano di crisi coniugale con William. Addirittura la coppia avrebbe pensata anche al divorzio. Tutto questo è nata da una foto scattata mentre Kate e il marito sono in auto e non si guardano nemmeno.

Difficile pensare che si separino, a nessuno dei due converrebbe e Will sa che ha bisogno di Kate per ottenere il consenso popolare che gli necessità quanto diventerà Re e sa anche che un divorzio potrebbe minare ulteriormente la Monarchia britannica.