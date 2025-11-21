Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Spencer Lofranco

Ha sconvolto l’intera industria cinematografica la prematura, tragica, morte di Spencer Lofranco. La giovane promessa di Hollywood aveva appena 33 anni: è morto per cause misteriose, e sul suo decesso le autorità hanno aperto un’indagine ufficiale. A dare la triste notizia è il fratello Santino sui social. Lofranco aveva recitato in numerosi film, anche al fianco di grandi maestri come John Travolta e Angelina Jolie.

Chi era Spencer Lofranco

Spencer Rocco Lofranco è nato a Toronto, in Canada, il 18 ottobre del 1992. Un figlio d’arte, almeno per metà: mentre il papà è avvocato, la mamma fu una ballerina dell’Opera. La passione per la recitazione, per Spencer, inizia prestissimo. Ha soltanto 17 anni quando sceglie di tentare la fortuna sul palcoscenico. Non fu una scelta facile, il padre si dimostrò saldamente contrario, sperando che il figlio scegliesse una carriera più stabile, quella da avvocato, ad esempio, o da giocatore di hockey, sport in cui Spencer era un piccolo campione.

Giovanissimo Lofranco lascia il Canada per gli Stati Uniti, si trasferisce a New York per frequentare i corsi di recitazione della New York Film Academy. Il primo ruolo da protagonista si deve proprio al master newyorkese. Si tratta di quello nel film Jamesy Boy, del 2014, in cui Lofranco abbandona il lato comico che fino ad allora era stato il suo marchio di fabbrica, per interpretare la storia di un ragazzo alla ricerca di redenzione da una vita di criminalità. Un’interpretazione intesa e profonda, che ha reso Spencer Lofranco una delle più promettenti stelle di Hollywood.

Al cinema con John Travolta e Angelina Jolie

Nello stesso anno dell’arrivo al cinema di James Boy, James Lofranco recitò anche in Unbroke, film diretto da Angelina Jolie. L’attore era uno dei compagni di prigionia di Louis Zamperini, atleta olimpico diventato prigioniere di guerra. Un’altra storia vera, intensa, che ottenne numerosi riconoscimenti e fece conoscere Lofranco anche all’estero.

IPA

Il ruolo più famoso di Spencer Lofranco è senz’altro quello nel film Gotti, in cui l’attore torna nel mondo fittizio della criminalità organizzata. Spencer ha un ruolo da coprotagonista e recita spalla a spalla con John Travolta (il boss Gotti) di cui interpreta il figlio. Al suo fianco anche Kelly Preston, l’attrice morta nel 2020. Ancora una volta, la dimostrazione di un talento forse acerbo ma già grande che non avrà modo di crescere ed esprimersi ancora.

L’addio del fratello Santino

A rendere pubblica la straziante notizia è stato Santino, il fratello di Spencer Lofranco. Lo ha fatto con un commosso post Facebook dedicato “alla leggenda”, così chiama affettuosamente il fratello scomparso. “Hai vissuto una vita che molti possono solo sognare, – scrive – e adesso sei a fianco a Dio. Ti amerò per sempre e mi manchi Orso”.

Il messaggio di Santino arriva a giorni di distanza dalla morte del fratello, su cui stanno indagando le autorità della Columbia Britannica, la provincia canadese dove l’attore viveva. Gli investigatori non hanno rilasciato alcuna informazione e secondo la testata TMZ, le circostanze in cui Spencer Lofranco ha perso la vita restano un mistero.