Vanessa Incontrada su Claudio Bisio: “Saremo sempre una cosa sola”

“Siamo stati e saremo sempre una cosa sola”. Vanessa Incontrada racconta così lo splendido rapporto con Claudio Bisio con cui è tornata a lavorare in occasione di una puntata speciale di Zelig. L’attrice e conduttrice ha svelato su Instagram le emozioni provate dopo l’evento Zelig Covid Edition, realizzato per raccogliere fondi a favore dei lavoratori dello spettacolo, colpiti dalla crisi economica causata dall’epidemia di Coronavirus.

Zelig ha sempre avuto un posto speciale nel cuore di Vanessa, che ha guidato lo show per diversi anni in coppia con Claudio Bisio. La Incontrada lasciò il timone della trasmissione dopo la nascita del figlio Isal, nato dall’amore per Rossano Laurini, ma il legame con il comico è rimasto in tutti questi anni. E quando i due sono tornati, seppur a distanza, a condurre insieme, è come se il tempo non fosse mai passato. Se ne sono accorti i fan, che hanno seguito la diretta in streaming, ma anche la stessa attrice che su Instagram ha sottolineato il rapporto unico con Bisio, collega e amico.

“È stata una serata che non ci dimenticheremo mai – ha scritto sul suo profilo, parlando di Zelig Covid Edition -, ne io, ne Claudio, ne tutti i comici che sono stati con noi. Ci siamo ricordati quello che abbiamo condiviso per tanti anni insieme e forse anche la paura e le emozioni di quei momenti indimenticabili fatti di improvvisazione – ha aggiunto la Incontrada -. Invece ieri tutti noi abbiamo scoperto che nè il tempo e nè la lontananza a rotto ciò che è sempre stata la nostra forza: l’amore.

Grazie a tutti i comici, grazie a tutti coloro che erano ieri sera dietro le quinte a far si che questo evento si potesse realizzare, grazie al pubblico che ci ha seguito e che si è commosso nel rivederci insieme. Grazie al mio Claudio, siamo stati e saremo sempre una sola cosa. Ti voglio bene. Un besito a tutti”.

Come è accaduto con Lino Guanciale, conosciuto sul set di Non dirlo al mio capo, anche con Claudio, Vanessa ha creato qualcosa di speciale. La conduttrice e attrice è legata ormai da moltissimi anni a Rossano Laurini, l’uomo che le ha regalato il figlio Isal, ma anche una grande felicità e che non ha mai smesso di farla sentire bella e amata, come aveva raccontato lei stessa qualche mese fa in un emozionante monologo in tv.