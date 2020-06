Ambra Angiolini recita per Bugo ed Ermal Meta: nel video di Mi Manca è intensa e bellissima

editato in: da

Intensa, unica, bellissima: Ambra Angiolini è la protagonista del nuovo video di Bugo ed Ermal Meta. Dopo l’esperienza di Sanremo 2020 con Morgan, l’artista è tornato con una collaborazione importante e un singolo intitolato Mi Manca. La canzone è la seconda estratta dall’album Cristian Bugatti e ha già conquistato i fan. Il cantante d’altronde è stato uno fra i grandi protagonisti del Festival condotto da Amadeus e Fiorello, complice la lite sul palco con Morgan e la squalifica dalla gara per defezione, dopo che il collega aveva cambiato il testo di Sincero per attaccarlo.

Nella clip di Mi Manca, Ambra è stupenda. La telecamera inquadra il suo primo piano per tutto il tempo: un bianco e nero ricco d’intensità che evidenzia tutta la bravura della Angiolini. “E mi manca aspettare l’estate, comprare le caramelle colorate e mi manca la strada in due in bici mi manco io, mi manchi tu”, canta l’attrice con la voce di Bugo ed Ermal Meta. Il video è stato una grande sorpresa per i fan e dimostra, ancora una volta, quanto Ambra sia un’artista poliedrica e dotata di talento.

“Quando ho ascoltato questo pezzo ho sentito subito la voglia di tornare a ‘sporcarmi di prato’ senza dimenticare la faccia che ho adesso – ha scritto lei su Instagram -. Che passino pure gli anni e che si vedano solo fuori… Grazie a Bugo per avermi prestato le parole, i pensieri e la musica. E per la voce grazie anche ad Ermal Meta, finalmente penso e canto bene!”. In tanti hanno commentato il post, complimentandosi con Ambra.

L’ex star di Non è la Rai ha vissuto tante vite e nel corso degli anni è riuscita a evolvere e cambiare come nessun altro. Arrivata al successo giovanissima, grazie a studio e dedizione è diventata un’attrice molto apprezzata. Mamma di Jolanda e Leonardo, nati dall’amore per Francesco Renga, oggi è legata a Massimiliano Allegri, con cui vive una storia a distanza, più matura e consapevole rispetto al passato. “Ci incontriamo in giro. Siamo itineranti, che è anche il bello della nostra storia – aveva detto qualche tempo fa a Costanzo, nel corso di un’intervista, mentre parlando dell’ex Renga aveva confessato -. È stato un grande amore, io ero molto gelosa di lui. È sempre stato un uomo molto desiderato, molto voluto. Ora siamo vicini di casa”.