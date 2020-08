Coronavirus, Eliana Michelazzo trasportata d’urgenza in ospedale

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Eliana Michelazzo è stata trasportata d’urgenza in ospedale dopo essere risultata positiva al Coronavirus. L’ex manager di Pamela Prati, come riporta l’Adnkronos, è stata portata in ambulanza all’Umberto I di Roma. Le sue condizioni si sarebbero aggravate nel corso della notte dopo che aveva dichiarato di aver contratto il Covid-19.

“Sono stata portata con l’ambulanza al pronto soccorso del Gemelli, mi hanno fatto i prelievi e aspetto i risultati – ha raccontato la Michelazzo all’Adnkronos -. Mi sono svegliata con del sangue in gola e molto affanno, mi sono spaventata e ho chiamato di corsa il 112”. Qualche giorno fa la star di Instagram aveva svelato di essersi sottoposta al tampone di ritorno da una vacanza in Sardegna. “Ho fatto un tampone al Forlanini il 23 agosto pomeriggio per sicurezza e il risultato è arrivato dopo ben 4 giorni e purtroppo sono positiva al Covid anche io – aveva spiegato -. Sono molto spaventata. Non ho febbre ma ho sempre sonno e dormo profondamente, non sento i sapori e gli odori e non mangio quasi niente. Sono in casa da sola e la Asl mi ha detto di aspettare 14 giorni e poi di rifare il tampone. Speriamo che la situazione non si aggravi”.

41 anni e una carriera nel mondo dello spettacolo, Eliana Michelazzo aveva raccontato di aver trascorso le vacanze in Costa Smeralda con alcuni amici. Lo scorso anno la manager era finita al centro delle polemiche per via dell’affaire Pamela Prati e del matrimonio, mai celebrato, fra la showgirl e l’inesistente Mark Caltagirone. Coinvolta nella vicenda insieme a Pamela Perricciolo, la Michelazzo era stata la prima a svelare che l’imprenditore non esisteva in una puntata di Live – Non è la D’Urso.

Eliana, che ha un passato come corteggiatrice di Uomini e Donne, aveva svelato di essere stata ingannata a sua volta, spiegando di aver intessuto una relazione con un uomo che in realtà non era mai esistito, Simone Coppi. In seguito l’influencer aveva iniziato un lungo percorso di rinascita, cambiando lavoro e concentrandosi sulla creazione di un libro e un film, ispirati proprio alla vicenda vissuta da Pamela Prati.