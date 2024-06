È stato ricoverato Francesco Chiofalo, forse per problemi dovuti all’intervento per cambiare il colore degli occhi

Fonte: IPA Francesco Chiofalo

L’ex concorrente di Temptation Island Francesco Chiofalo si trova in serie difficoltà. L’influencer – così come da lui stesso documentato sui social – è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per un problema alla vista. Poco tempo fa, Chiofalo si è sottoposto a un delicato e rischioso intervento per cambiare il colore degli occhi e renderli più chiari. E i follower temono che sia andato incontro a seri problemi di vista.

Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale

Grande preoccupazione tra i numerosi follower di Francesco Chiofalo. L’influencer ed ex concorrente di Temptation Island ha vissuto ore di paura che ha condiviso sulle storie del suo profilo Instagram. Inizialmente si vedono i soccorritori entrare in casa di Chiofalo: “Mi voglio buttare di sotto, sono nervosissimo, agitato. Che disastro, mannaggia. Non vederci manco bene…” dice lui, per poi essere portato via in barella.

Poi il viaggio in ambulanza fino all’ospedale, l’accettazione al pronto soccorso e, infine, il ricovero d’urgenza. L’ultima storia pubblicata dall’influencer lo mostra pronto a sottoporsi a una TAC. Da allora non ci sono più aggiornamenti. Seppur in molti abbiamo pensato a una possibile conseguenza dell’intervento agli occhi cui Chiofalo si è volontariamente sottoposto nel mese di aprile.

Un’operazione per cambiare il colore degli occhi, delicatissima e che comporta alcuni rischi gravi e, nei peggiori dei casi, irreversibili. Seppur si tratti solo di supposizioni: Chiofalo non ha dato alcuna spiegazione sul ricovero. In passato, il compagno di Drusilla Gucci, è stato anche affetto da un tumore al cervello, scoperto per caso nel 2019 e in seguito esportato chirurgicamente.

L’intervento per cambiare il colore degli occhi

Nelle ultime settimane Francesco Chiofalo è diventato oggetto di accese discussioni sul web. A far discutere, spesso indignare, è stata la cheropigmentazione cui si è sottoposto. Si tratta di un delicato (non necessario ma puramente estetico) intervento agli occhi per modificare il colore. L’influencer è passato dal suo marrone naturale a un azzurro chiarissimo: “Questo è il mio nuovo colore di occhi. – ha mostrato con un video su Ig – Il colore che porterò con me per tutta la vita. Non mi vergogno più di farli vedere a tutti. Vi dirò di più a me piacciono tantissimo”.

Gli occhi azzurri, ha raccontato l’influencer, rappresentavano per lui “un sogno irraggiungibile” si è dichiarato “Sono contento di essermi sottoposto all’intervento di cambio colore e di aver avuto il coraggio”. Giustificazioni che arrivano a seguito dei numerosi commenti contrari alla sua scelta: “In queste settimane me ne sono state dette di tutti i colori e sono stato vittima di cyberbullismo sotto gli occhi di tutti. È stato ‘tutti contro uno’ veramente di cattivo esempio e totalmente ingiusto”.

Chiofalo non è il primo volto noto a sottoporti alla cheropigmentazione, prima di lui anche il tiktoker luckyy_john che sui social ha documentato tutti i passaggi dell’intervento che lo hanno portato ad ottenere gli occhi azzurro ghiaccio, al costo – ha rivelato lui stesso – di circa 10mila euro. L’intervento, ha mostrato il content creator, dura circa 15 minuti e non richiede anestesia totale. Nato per scopi sanitari, negli ultimi tempi viene utilizzato anche per fini puramente estetici (è infatti reversibile), nonostante qualche possibile rischio.