Platinette di nuovo ricoverato. Il video in ospedale: come sta

Fonte: IPA Mauro Coruzzi, in arte Platinette

Mauro Coruzzi, conosciuto in arte come Platinette, è stato nuovamente ricoverato per accertamenti: tutto è accaduto poco prima di Sanremo ed è stato lui a darne l’annuncio sui social, con un video su Instagram. Dal letto d’ospedale, ha scelto di aggiornare i suoi follower sulle condizioni, nonostante le difficoltà evidenti: nel marzo del 2023, lo aveva colpito un ictus ischemico. “Forse è stato un volere divino. Questo che vedete è un letto d’ospedale e sono ricoverato per controlli visto che il mio disturbo si è fatto notare appena prima di Sanremo. Forse ha trovato un modo per tenermi lontano dal Festival, ma nemmeno tanto a dire la verità”.

Platinette ricoverato in ospedale: come sta

Con un video sui social, Platinette ha spiegato di trovarsi in ospedale per accertamenti. Gli fanno compagnia i suoi tanti e affezionati follower e fan, ma anche la sua solita ironia, che non lo ha mai lasciato, nemmeno nelle difficoltà. “Ecco perché della mia assenza forzata dagli eventi. Adesso facciamo i controlli e dopo un paio di settimane andiamo a casa. Spero. Ok?”, una comunicazione per spiegare la sua assenza. Per il post, ha poi inserito un hashtag, il nome di una canzone di Sanremo 2025, ovvero La cura per me di Giorgia.

L’ictus che lo ha colpito a marzo 2023

Gli ultimi anni sono stati molto complessi per Mauro Coruzzi, colpito da ictus ischemico il 14 marzo 2023. All’epoca era stato soccorso in modo tempestivo, agendo subito dal punto di vista terapeutico, come aveva spiegato il suo agente. Dopo essersi ripreso e sottoposto alla riabilitazione, Coruzzi è tornato in televisione. Oggi è testimonial di un’associazione che lotta contro l’ictus cerebrale. “Mi sembra non solo giusto, ma utile”, aveva spiegato a Vanity Fair. “Lo faccio anche perché mi serve: è una ulteriore spinta a non perdere tempo, ad affidarmi ai migliori esperti del settore. Oggi l’ictus colpisce chiunque, e a tutte le età: un tempo erano a rischio soprattutto gli ultracinquantenni, invece oggi lo sono anche i ragazzi, gli sportivi, le persone che fanno una vita salutare”.

Mauro Coruzzi dopo l’ictus: il ritorno in tv

Dopo l’ictus, era iniziato un lungo periodo di riabilitazione per Mauro Coruzzi: era poi tornato in televisione a Domenica In da Mara Venier per parlare delle sue condizioni. Seguito da un fisioterapista e da un logopedista, aveva ripreso a muoversi e a parlare con grande fatica, ma sempre con il cuore colmo di speranza. Aveva poi detto di essere stato comunque “fortunato”, in quanto con lui era presente un fisioterapista nel momento in cui era stato colpito dall’ictus. “Si è subito accorto che qualcosa non andava e nel giro di poche ore ero al Niguarda”.

Ora sono proprio i suoi fan a supportarlo, dopo aver comunicato di trovarsi in ospedale per accertamenti, per spiegare i motivi della sua assenza sui social. Non ha perso l’occasione persino di “ironizzare” sulla tempistica del ricovero, avvenuto poco prima del Festival di Sanremo 2025. “Coraggio Mauro, buona ripresa”, ha scritto Roberta Beta, così come tanti utenti e vip dello spettacolo, uniti per trasmettergli forza e speranza.