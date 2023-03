Platinette colpito da ictus: l’ultimo post su Instagram

Fonte: Getty Images Platinette

Mauro Coruzzi, lo showman che dà il volto al personaggio televisivo di Platinette, lo scorso martedì 14 marzo è stato colpito da un ictus ischemico. La notizia è stata data oggi dal suo agente: “Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico”. Attualmente le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti.

L’accaduto, come riportato, risale a tre giorni fa, ma il manager di Platinette ha scelto di attendere una diagnosi certa prima di diffondere la notizia dell’accaduto. Il volto noto della tv è stato colpito da un malore improvviso, rivelatosi in seguito un ictus ischemico. Al momento, non ci sono ulteriori notizie e sull’account Instagram di Coruzzi, l’ultimo post risale ad appena un paio di giorni fa.

Platinette: l’amore per la musica nell’ultimo post su Instagram

Una tranquilla serata a casa, in compagnia delle voci più belle della musica. Così si è mostrato Mauro Coruzzi, in arte Platinette, poco prima dell’ictus che lo ha portato al ricovero in ospedale. In un simpatico video, il conduttore ha mostrato ai follower l’ultimo acquisto: un elegante e tecnologico giradischi in legno, con connessione bluetooth, “come va di moda adesso”.

Ironizzando sulla semplicità del proprio appartamento, Platinette ha ascoltato in diretta alcuni dei suoi brani preferiti, a cominciare dalla romantica Io domani di Marcella Bella, una delle chicche della ricca collezione di dischi dello showman appassionato di musica. A seguire, un’altra perla rara: l’album in italiano di Dionne Warrick, cugina della più nota Whitney Houston, dal titolo Io le canto così.