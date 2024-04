Fonte: IPA Mauro Coruzzi

Un’intervista a 360°, quella di Mauro Coruzzi a La Volta Buona. Ha affrontato differenti discorsi, non ultimo quello dell’ictus, soffermandosi sulle persone che hanno segnato la sua carriera. Maria De Filippi non poteva che essere inserita nel novero.

Mauro Coruzzi, addio ad Amici

Molto interessante l’intervista concessa da Mauro Coruzzi a Caterina Balivo. Nel corso della loro chiacchierata, si è soffermato ad esempio su Marco Liorni, spiegando come anche grazie a lui gli sia stato possibile tornare in televisione dopo l’ictus.

Ripensando al periodo trascorso ad Amici, invece, ha definito Maria De Filippi una delle sue volte buone. L’ha elogiata per la sua enorme dote di lasciare spazio a chi le sta intorno. Qualcosa di tutt’altro che scontato, in un mondo televisivo in cui tutti sono in concorrenza con tutti.

“In 10 anni di Amici non ho mai visto un copione. Maria ha occhi e orecchie ovunque. Non necessariamente i suoi, magari quelli dei suoi collaboratori, ma non si lascia scappare nulla”.

Ciò le consente sempre di interpretare i desideri del pubblico, tramutandoli in realtà. Forse è anche per questo che il percorso di Mauro Coruzzi ad Amici si è poi interrotto.

Lui ci tiene però a sottolineare come non sia finita, non per davvero. Com’è normale che sia, ha detto, ci sono delle successioni. Ha ceduto il testimone ad altri ma il rapporto con Maria De Filippi non si è spezzato. In seguito hanno fatto insieme Amici Celebrities, così come una puntata speciale del Maurizio Costanzo Show, dedicata ovviamente al compianto Maurizio Costanzo.

Critiche a Mediaset

L’altra grande donna della televisione italiana con la quale ha molto collaborato, come Platinette e non solo, è stata Barbara D’Urso. Oggi la famosa conduttrice è ferma, almeno televisivamente parlando, e ancora si parla della sua uscita forzata da Mediaset.

Sembrava intoccabile e invece la rete della famiglia Berlusconi le ha prima ridotto lo spazio e poi ne ha annunciato l’addio. Una sorpresa clamorosa, con il suo contratto terminato a fine 2023 e non rinnovato.

Un trattamento non degno del passato della D’Urso, ha spiegato Coruzzi. Molto amareggiato, ha sferrato una stoccata a Pier Silvio Berlusconi, reo non tanto della scelta quanto dei modi della stessa.

“Con me è stata molto generosa. È una donna che ha inventato un linguaggio televisivo, anche se quello che fa può piacere o meno. I contenuti sono discutibili ma lo sono anche quelli di Maria con Uomini e Donne”.

Coruzzi si è poi rivolto a Mediaset, di fatto, spiegando come l’addio alla televisione sia stato violento. Avrebbe meritato una forma di rispetto più alta. Di certo non meritava d’essere “cacciata senza dirglielo”.

In tanti hanno mosso accuse del genere e di certo tutto ciò rientra tra i pensieri della diretta interessata. Spazio infine a una stoccata non di poco conto: “Ha fatto un tipo di televisione che funzionava. Mi pare che ora non stia andando così bene, come quando c’era lei”.