Pier Silvio Berlusconi non teme la concorrenza di Discovery: confermata l'offerta allettante di Discovery per Maria De Filippi

Fonte: IPA Maria De Filippi

Nel corso della conferenza stampa tenuta a Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha fatto più volte menzione di Discovery. L’equilibrio pare possa cambiare ma, a conti fatti, la sua visione è che si tratti di una sfida con la Rai, che ad oggi non riguarda Mediaset. I numeri parlano e non mentono, come quelli di Maria De Filippi, colonna intramontabile della rete, tentata però dal passaggio al Nove come Amadeus e altri.

Maria De Filippi tra Mediaset e Discovery

Di colpo Nove e, quindi, Discovery sembrano la nuova frontiera da esplorare. Il passaggio di Amadeus ha gettato un’enorme luce sul canale e la sua programmazione, che dall’autunno 2024 potrebbe avere ben altro appeal per il pubblico.

Si è parlato di molti nomi tentati dal passaggio, come ad esempio Francesca Fagnani, la cui riconoscenza per la rete, espressa da Chiambretti, sembrerebbe lasciar pensare a una permanenza, magari premiata in qualche modo.

Anche Mediaset ha dovuto fare i conti con problematiche simili. Discovery è andata dritta alla giugulare, tentando un colpo ancor più clamoroso di Fazio a Amadeus: Maria De Filippi. Il tutto è stato confermato proprio da Pier Silvio Berlusconi alla stampa.

“Maria è unica nel panorama della televisione italiana. È vero che Discovery le ha fatto un’offerta molto importante, decisamente. A noi è costata mettere sul tavolo quanta stima, amicizia e intesa professionale ci sia. Maria ha deciso di stare con noi. Non abbiamo paura (che vada, ndr) e la considero un pezzo importante di Mediaset”.

Tanto importante da averle richiesto nuovi format, uno dei quali pare essere un programma spin-off di Amici. Non ci sarebbe lei alla conduzione nel caso, bensì Silvia Toffanin. Tutto è ancora da confermare ma potrebbe essere la grande sorpresa del prossimo autunno.

Myrta Merlino e Bianca Berlinguer

Pericolo scampato sul fronte Maria De Filippi, ma cosa accadrà agli altri volti di Mediaset? Riconfermate Bianca Berlinguer e Myrta Merlino. Per quanto riguarda quest’ultima Berlusconi ha rigettato al mittente le critiche e le supposizioni di un repentino cambio.

“Ha lavorato tanto e il prodotto è migliorato, sia per ascolti che per profilo. Siamo soddisfatti. Non abbiamo motivi per non riconfermare Myrta Merlino alla conduzione”. Viene da pensare, dunque, che la rete sia disposta a perdere un po’ di ascolti nel confronto con Barbara D’Urso, sollevati da un trend positivo dopo un certo calo, ma soprattutto d’essere riusciti ad attrarre un altro tipo di pubblico.

Berlusconi è consapevole che una trasformazione non può avvenire in maniera così repentina e dare frutti allo stesso tempo. Ha poi ammesso che qualcosa andrà rivisto per quanto riguarda Bianca Berlinguer: “L’access è un’area difficile per Rete4 e anche la soap opera ha visto un trend di ascolti calanti. Lì, probabilmente, dobbiamo lavorare. Niente è ancora deciso per la prossima stagione ma la prima persona con cui lavoriamo, per ripensare l’access e altri progetti, è la signora Bianca Berlinguer”.