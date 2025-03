Prima volta a Verissimo per Selvaggia Roma, diventata popolare qualche anno fa grazie alla sua partecipazione a Temptation Island con Francesco Chiofalo (alias Lenticchio) e poi alla successiva esperienza al Grande Fratello Vip. L’influencer ha raccontato a Silvia Toffanin il dramma che ha scosso la sua vita negli ultimi anni: la perdita dell’adorata prima figlia Mia. Un racconto intenso e travagliato, condito dalle lacrime, che la diretta interessata è riuscita a portare a termine a fatica.

Selvaggia Roma ricorda a Verissimo la figlia morta Mia

Selvaggia Roma ha condiviso a Verissimo il dolore per la perdita della sua prima figlia Mia, che è avvenuta nel 2022. “Quando ho scoperto di essere incinta, ho fatto gli esami di routine e ho scoperto di avere il citomegalovirus, che appartiene alla famiglia degli herpesvirus. Per noi è un’influenza, ma per il feto potrebbe essere una cosa mortale”, ha spiegato l’ex gieffina 34enne.

Nonostante sia un virus molto pericoloso durante la gestazione, Selvaggia Roma ha deciso lo stesso – in accordo col compagno, il calciatore Luca Teti – di andare avanti con la gravidanza: “Anche se mi avevano dato una percentuale molto bassa, anche se sapevo di avere poche speranze, sono andata avanti e sono arrivata al quinto mese quando dopo l’amniocentesi mi hanno comunicato che la bambina era stata contagiata dal virus”.

“Mi è cascato il mondo addosso, perdere mia figlia è stata una tragedia”, ha dichiarato in lacrime Selvaggia Roma, a cui hanno dovuto indurre il parto: “Ho fatto 17 ore di travaglio. È stato bruttissimo, non lo augurerei nemmeno al peggiore nemico. È stato terribile”. Decisiva è stata la figura di Luca, al quale Selvaggia è legata da circa quattro anni.

“Quando sono tornata dall’ospedale dopo aver perso mia figlia, mi sono buttata sotto la doccia e non dicevo niente, lui era molto preoccupato. Si è spogliato, è venuto da me sotto la doccia e siamo rimasti lì abbracciati, in silenzio, senza dire niente”, ha rivelato. E poi: “Mi ha sempre regalato il sorriso, non mi ha mai messo a disagio, è un ragazzo raro da trovare”.

La rinascita di Selvaggia Roma con Luce

Ad ottobre 2024 per Selvaggia Roma e il compagno Luca Teti è arrivato l’arcobaleno con la nascita della figlia Luce: “Le abbiamo dato questo nome perché per noi è stata la rinascita dopo il buio”. Ma Mia rimane sempre nel loro cuore: “Noi abbiamo già avuto una figlia, che si chiamava Mia. Siamo stati già genitori”, ha spiegato l’influencer.

Silvia Toffanin ha così mandato un dolce video messaggio di Luca Teti, che ha ricordato come nonostante il dolore, lui e Selvaggia Roma hanno deciso di guardare la prima figlia morta.

“L’abbiamo vista, ce l’hanno portata dentro una culletta. Poi ce l’hanno portata via. Questa vicenda ha fortificato molto il nostro rapporto. Poi è arrivato il nostro arcobaleno, Luce”, ha rivelato prima di concludere il filmato con una proposta di matrimonio: “La vorrei presto come moglie e spero che non sarà né la prima né l ultima bambina, perché adesso voglio il maschietto”.