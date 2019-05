Che fine ha fatto Sara Varone

editato in: da

Dopo un lungo silenzio mediatico Sara Varone è tornata alla ribalta delle cronache rosa a causa del mistero del matrimonio di Pamela Prati. L’ex soubrette ha infatti messo in guardia la Prati dalle nozze fantasma con Marco Caltagirone.

Ma che fine aveva fatto Sara Varone? Conosciutissima negli anni Duemila e spesso al centro del gossip, la soubrette da qualche tempo è scomparsa dal piccolo schermo. Lontana dai lustrini dello spettacolo, Sara Varone è diventata mamma e ora conduce una nuova vita.

Ma andiamo con ordine. Classe 1972, la Varone è diventata celebre per essere stata la donna che fece perdere la testa ad Andrea Perone, marito di Sabrina Ferilli, che proprio per questo motivo si separò dall’attrice. A far discutere all’epoca non fu solamente il tradimento, ma anche la grande somiglianza fra le due donne.

Stesse curve mozzafiato, stessa bellezza mediterranea: in breve tempo Sara Varone venne eletta come la sosia di Sabrina Ferilli e conquistò un posto in tv. Nel 2006 le venne affidata la conduzione di Buona Domenica, all’epoca capitanata da Paola Perego. Insieme ad Elisabetta Gregoraci, anche lei agli esordi come soubrette, la Varone fece sognare gli italiani, esibendosi in balletti sexy e mostrando le sue curve nel celebre gioco del surf.

Dopo quella breve esperienza televisiva, tentò una carriera nel cinema, recitando in due film, in seguito, nel 2009, posò per un calendario sexy. L’ultima avventura lavorativa di Sara Varone è stata Fama, una rivista in cui rivestiva il ruolo di direttrice editoriale, che l’ha vista più volte comparire in copertina. Proprio sulle pagine del giornale, chiuso dopo solo un anno di attività, ha annunciato di essere incinta.

Nel 2013 è diventata mamma di Tommaso e da circa quattro anni è legata sentimentalmente a Terrance Gertner. Di recente la showgirl era tornata al centro del gossip per via di Stefano Bettarini, che, durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, aveva confessato di aver avuto un flirt con Sara Varone, mentre era ancora sposato con Simona Ventura. La confessione aveva provocato la dura reazione della soubrette, che aveva deciso di denunciarlo per diffamazione.

Oggi ha una pagina Instagram con 19mila follower, in cui condivide gli scatti della sua vita quotidiana, fra sedute di make up, allenamenti in palestra e le coccole al suo bambino. A 46 anni Sara Varone è ancora bellissima e adora condividere sui social i ricordi del suo passato televisivo.